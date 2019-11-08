Європейські адвокатські асоціації мають намір запровадити у себе модель навчання українських адвокатів, - НААУ



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Заступник голови Національної асоціації адвокатів Валентин Гвоздій розказав про останні рішення НААУ

7 листопада розпочав свою роботу 63 щорічний конгрес Міжнародного співтовариства адвокатів (UIA), який триватиме до 10 листопада

Підхід до навчання і підготовки нового покоління адвокатів в Україні зацікавив глав адвокатських асоціацій з інших країн, і вони висловили намір впровадити подібну модель у себе. Про це йдеться у повідомленні Національної асоціації адвокатів, передають «Українські новини».

7 листопада розпочав свою роботу 63 щорічний конгрес Міжнародного співтовариства адвокатів (UIA), який триватиме до 10 листопада.

На конгресі в Люксембурзі українські адвокати представили свої інноваційні рішення, аналогів яким у їхніх європейських колег немає.

Цього року у фокусі уваги світової правничої спільноти дві головні теми.

Зокрема, на конгресі обговорять взаємний вплив інновацій та права в контексті необхідності законодавчого регулювання використання інформаційних технологій у різних галузях.

Друга тема для дискусій присвячена правилам ведення бізнесу з урахуванням дотримання прав людини.

У рамках конгресу також проходить окремий захід для лідерів асоціацій адвокатів, де представники Національної асоціації адвокатів України представили західним колегам свої інноваційні рішення.

Йдеться про Єдиний реєстр адвокатів України - інтегрованій системі обліку всіх юристів, які здійснюють адвокатську практику, програму підвищення кваліфікації адвокатів і сервіс онлайн-генерації ордерів на надання правової допомоги.

«Під час роботи сесії Bar Leaders 'конгресу ми розповіли і показали нашим колегам кілька прогресивних рішень, розроблених НААУ. Наприклад, Єдиний реєстр адвокатів - зведену і найповнішу базу даних всіх українських адвокатів, аналогів якої у західних адвокатських спільнот немає. Крім цього, представили наш онлайн-сервіс, що дозволяє адвокатам швидко генерувати ордера на надання правових послуг. Цей сервіс інтегрований з сайтом НААУ, а працювати з ним можна через особистий кабінет адвоката в Єдиному реєстрі. Після введення сервісу у адвокатів з'явилася можливість оперативніше отримувати бланки для ордерів, адже раніше це можна було зробити тільки в радах адвокатів регіону. Тобто, нам вдалося створити розвинений робочий простір в онлайні, який допомагає адвокатам вирішувати щоденні завдання швидко, просто і зручно», - повідомив адвокат, заступник голови НААУ (САУ) Валентин Гвоздій.

Він також зазначив, що крім ЄРАУ (Єдиний реєстр адвокатів України) і сервісу генерації ордерів, західним колегам представили також одне з останніх рішень НААУ - модель підвищення кваліфікації адвокатів.

За словами Гвоздія, підхід до навчання і підготовки нового покоління адвокатів в Україні зацікавив глав адвокатських асоціацій з інших країн, і вони висловили намір впровадити подібну модель у себе.

63 конгрес Міжнародного співтовариства адвокатів зібрав понад 1000 учасників з різних країн світу.

Крім топ-тем, на сесіях порушувалися й інші важливі для адвокатури питання, зокрема про незалежність професії та адвокатську таємницю.