Невістка Трампа потрапила до лікарні після відкриття конверта з білим порошком

Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому

Дружина старшого сина Дональда Трампа потрапила у лікарню після того, як відкрила конверт з білим порошком. Про це повідомляє ВВС. Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому і надійшов до його помешкання в Манхеттені. Дружина Ванесса Трамп та ще двоє людей, що були поруч з нею, госпіталізовані для подальшого обстеження.



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Фото: Instagram Ванесси Трамп Ванесса Трамп з чоловіком Дональдом Трампом-молодшим

Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому

Дружина старшого сина Дональда Трампа потрапила у лікарню після того, як відкрила конверт з білим порошком.

Про це повідомляє ВВС.

Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому і надійшов до його помешкання в Манхеттені.

Дружина Ванесса Трамп та ще двоє людей, що були поруч з нею, госпіталізовані для подальшого обстеження.

Правоохоронці вже почали розслідувати цей інцидент. Вміст конверту не визначили.

Раніше президент США Дональд Трамп поскаржився на брак позитивних новин у засобах масової інформації і поклав провину за це на «фейкові ЗМІ».