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    Невістка Трампа потрапила до лікарні після відкриття конверта з білим порошком

    Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому
    Дружина старшого сина Дональда Трампа потрапила у лікарню після того, як відкрила конверт з білим порошком. Про це повідомляє ВВС. Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому і надійшов до його помешкання в Манхеттені. Дружина Ванесса Трамп та ще двоє людей, що були поруч з нею, госпіталізовані для подальшого обстеження.
    • Сьогодні, 21:09
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    <span>Ванесса Трамп з чоловіком Дональдом Трампом-молодшим&nbsp;</span>
    Фото: Instagram Ванесси Трамп
    Ванесса Трамп з чоловіком Дональдом Трампом-молодшим 

    Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому

    Дружина старшого сина Дональда Трампа потрапила у лікарню після того, як відкрила конверт з білим порошком.

    Про це повідомляє ВВС.

    Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому і надійшов до його помешкання в Манхеттені.

    Дружина Ванесса Трамп та ще двоє людей, що були поруч з нею, госпіталізовані для подальшого обстеження.

    Правоохоронці вже почали розслідувати цей інцидент. Вміст конверту не визначили.

    Раніше президент США Дональд Трамп поскаржився на брак позитивних новин у засобах масової інформації і поклав провину за це на «фейкові ЗМІ».

    США Дональд Трамп
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