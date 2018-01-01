Невістка Трампа потрапила до лікарні після відкриття конверта з білим порошком
- Сьогодні, 21:09
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Фото: Instagram Ванесси Трамп
Ванесса Трамп з чоловіком Дональдом Трампом-молодшим
Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому
Дружина старшого сина Дональда Трампа потрапила у лікарню після того, як відкрила конверт з білим порошком.
Про це повідомляє ВВС.
Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому і надійшов до його помешкання в Манхеттені.
Дружина Ванесса Трамп та ще двоє людей, що були поруч з нею, госпіталізовані для подальшого обстеження.
Правоохоронці вже почали розслідувати цей інцидент. Вміст конверту не визначили.
Раніше президент США Дональд Трамп поскаржився на брак позитивних новин у засобах масової інформації і поклав провину за це на «фейкові ЗМІ».