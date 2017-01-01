Нідерланди дали візу Саакашвілі - ЗМІ
- 21 Грудня, 19:58
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Віза видана Саакашвілі на підставі «возз'єднання із сім'єю»
Нідерланди задовольнили запит екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі, позбавленого українського громадянства, на отримання візи. Про це повідомила газета De Telegraaf, посилаючись на джерела у Міністерстві безпеки та юстиції Нідерландів.
Зазначається, що віза видана на підставі «возз'єднання із сім'єю», оскільки Саакашвілі одружений із підданою Нідерландів Сандрою Рулофс.
Повідомляється, що Саакашвілі отримав візу через посольство королівства у Києві.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.
Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.
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Джерело: УНІАН