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    Нідерланди дали візу Саакашвілі - ЗМІ

    Віза видана Саакашвілі на підставі «возз'єднання із сім'єю»
    Нідерланди задовольнили запит екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі, позбавленого українського громадянства, на отримання візи. Про це повідомила газета De Telegraaf, посилаючись на джерела у Міністерстві безпеки та юстиції Нідерландів. Зазначається, що віза видана на підставі «возз'єднання із
    • 21 Грудня, 19:58
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Віза видана Саакашвілі на підставі «возз'єднання із сім'єю»

    Нідерланди задовольнили запит екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі, позбавленого українського громадянства, на отримання візи. Про це повідомила газета De Telegraaf, посилаючись на джерела у Міністерстві безпеки та юстиції Нідерландів.

    Зазначається, що віза видана на підставі «возз'єднання із сім'єю», оскільки Саакашвілі одружений із підданою Нідерландів Сандрою Рулофс.

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    Повідомляється, що Саакашвілі отримав візу через посольство королівства у Києві.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

    Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі

    Джерело: УНІАН

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    Михайло Саакашвілі Нідерланди візи паспорт
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