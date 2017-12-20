Дружина Саакашвілі натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт

Дружина Саакашвілі є громадянкою Нідерландів та Грузії, а їхні діти мають громадянство Нідерландів

Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт. Про це розповіла Рулофс розповіла в ефірі на телеканалі ZIK. Ведуча програми зауважила, що серед українських ЗМІ поширилась інформація, що після звільнення із СІЗО Саакашвілі відвідав посольство Нідерландів і отримав пакет документів для виїзду в



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Михайло Саакашвілі

Дружина Саакашвілі є громадянкою Нідерландів та Грузії, а їхні діти мають громадянство Нідерландів

Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.

Про це розповіла Рулофс розповіла в ефірі на телеканалі ZIK.

Ведуча програми зауважила, що серед українських ЗМІ поширилась інформація, що після звільнення із СІЗО Саакашвілі відвідав посольство Нідерландів і отримав пакет документів для виїзду в цю країну.

«Ви ж знаєте, що у Михайла немає паспорта. І як людина може поїхати чи то на Різдво, чи на Новий Рік кудись? Не має значення, хто може видати йому такий документ, оскільки він потрібен для того, щоб мати можливість відвідати рідних», – прокоментувала дружина Саакашвілі.

Також Сандра Рулофс спростувала інформацію, що Михайло Саакашвілі має американський паспорт. Натомість підтвердила, що є громадянкою Нідерландів та Грузії, а їхні діти мають громадянство Нідерландів.

Раніше прес-секретар глави держави Святослав Цеголко опублікував лист Михайла Саакашвілі до президента Петра Порошенка.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі запропонував Порошенку зупинити марші.

Лідер «Руху нових сил» Саакашвілі заявив про готовність домовитися з Порошенком.

Пізніше Саакашвілі розповів про зміст свого листа до президента.

Увечері у неділю, 17 грудня, учасники «Маршу за імпічмент» намагались штурмувати Жовтневий палац у Києві. Це сталося після заклику лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі облаштувати у цій будівлі «координаційний штаб».

Водночас Саакашвілі відмежувався від спроби захоплення Жовтневого палацу.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі