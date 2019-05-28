Нідерланди паралізували транспортні страйки



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Попри страйк, чотири рази на годину з центральної станції Амстердама потяги ходитимуть в аеропорт «Схіпхол» Фото Ірини Драбок

Страйкарі протестують проти підвищення пенсійного віку в Нідерландах

У Нідерландах залізничники оголосили 24-годинний страйк, згодом до них приєдналися працівники інших видів громадського транспорту - автобусів, трамваїв та метро.

Страйкарі протестують проти підвищення пенсійного віку в країні, повідомляє Укрінформ.

Через страйк в Нідерландах від самого ранку затори. Люди пересідають на автівки та таксі, а також гуртуються у соцмережах, викладаючи свої маршрути.

Зазначається, що рух ускладнено на дорогах до аеропорту «Схіпхол». Також важко дістатися Роттердама, Амстердама та Гааги. Сильна злива ускладнює рух.

Попри страйк, чотири рази на годину з центральної станції Амстердама потяги ходитимуть в аеропорт «Схіпхол». Досягти такого виключення під час загального страйку адміністрації летовища вдалося через суд.

Водночас, за даними авіакомпанії KLM, чотирьох поїздів на годину недостатньо для перевезення всіх пасажирів.

Раніше повідомлялося, що італійська авіакомпанія Alitalia скасувала понад 300 рейсів у зв'язку зі страйком працівників авіатранспорту, включаючи пілотів і бортпровідників.