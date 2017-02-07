Нікому невідомі «ветерани» просять Парубія зменшити зарплату глави «Нафтогазу» Коболєва у 70 разів

Автори листа не задоволені тим, що оклад Коболєва більше мільйона

Ветерани державних установ Кам`янець-Подільського району Хмельницької області звернулись до голови Верховної Ради Андрія Парубія з несподіваним проханням. Автори листа, який є в розпорядженні «Главкома», пропонують зменшити місячний дохід топ-менеджера до 43 тисяч гривень, нині разом з преміальними його зарплата може перевищувати 3 млн



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Фото УНІАН Андрій Коболєв

Автори листа не задоволені тим, що оклад Коболєва більше мільйона

Ветерани державних установ Кам`янець-Подільського району Хмельницької області звернулись до голови Верховної Ради Андрія Парубія з несподіваним проханням. Автори листа, який є в розпорядженні «Главкома», пропонують зменшити місячний дохід топ-менеджера до 43 тисяч гривень, нині разом з преміальними його зарплата може перевищувати 3 млн грн у місяць.

В листі, який до того ж підписаний лише однією людиною, сказано, що «у відповідності до ст.13 Конституції України земля, надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси … є об’єктами права власності українського народу». «Аналізуючи цю конституційну норму і рівень грошового утримання керівництва НАК «Нафтогаз України», ми, ветерани праці, дійшли висновку, що природні ресурси належать не українському народові, а керівництву самого «Нафтогазу». … органи державної влади розщедрилися за рахунок цього ж народу, власника надр, оплачувати роботу найманих працівників «Нафтогазу» щомісячними мільйонними ставками, в той час як народ-власник ледь животіє», - сказано у зверненні.

«… голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву, відповідно до Трудового контракту від 13 квітня 2016 року (вже на той час на території України йшли бойові дії і гинули військові та цивільні громадяни), було встановлено місячний оклад в розмірі 1 мільйон 41 тисяча гривень! Крім цього, преміювання працівників апарату НАК «Нафтогаз України» можливе на рівні 200% від посадового окладу. Тобто, щомісячна сумарна винагорода голови правління «Нафтогазу» становитиме три мільйони 123 тисячі гривень (еквівалент майже $116 тис на місяць)!!!», - обурюються автори листа, прізвища яких не вказані.

«Главком» писав про те, що зарплати разом із преміями чотирьох членів правління та шістьох директорів напрямків «Нафтогазу України» за 2016 рік сягнула 87 млн грн. Якщо припустити, що всі отримували порівну, то в середньому кожному високопоставленому управлінцю «Нафтогазу України» виплачували майже по 722 тисячі грн щомісяця, тоді як у 2015 році ці ж управлінці «Нафтогазу» жили набагато скромніше – їхня річна зарплата на всіх не перевищила 6,7 млн грн, майже в 13 разів менше порівняно із 2016-м.

«Главком» також писав про те, що уряд забракував отриманий проект фінансового плану компанії на 2018 рік. Коболєва навіть звинуватили у намаганні «протягти» через урядові структури непомірно високі витрати на утримання НАКу – лише біля 2,2 млрд грн у рік на оплату праці. А це майже у шість разів більше, ніж, наприклад, три роки тому. Проект фінплану передбачав підвищення середньої зарплати працівників київського офісу до 156 тис. грн на місяць, а це вдвічі більше, ніж навіть у 2017-му.