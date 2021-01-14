Німеччина і Австрія змінили умови в’їзду: що треба знати українцям

Тепер пасажири повинні зробити тест на Covid-19 до прибуття у ФРН, а щоб потрапити до Австрії – заповнити спеціальну анкету

Влада Німеччини змінила умови в’їзду для іноземних громадян, які прибувають з країн, де підвищений рівень зараження коронавірусу (понад 200 випадків на 100 тис. населення за тиждень). Отже, такі зміни стосуються і для українців. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Тепер громадянам з таких регіонів необхідно надати негативний результат тесту на ковід ще до прильоту в Німеччину. Результати тесту можна буде надавати авіакомпаніям. Тест повинен бути зробити максимум за дві доби до в'їзду в Німеччину.

Через дві доби після прибуття громадяни також повинні будуть пройти тест на коронавірус вже в Німеччині. Крім цього в силі залишається правило 10-денного карантину.

Нові правила також застосовуються для країн, де були виявлені мутації коронавірусу - Велика Британія, Ірландія і Південна Африка. Вони набирають чинності з 14 січня.

Також Австрія змінила умови в’їзду для іноземців. Громадяни, які вирушають до країни, мають заповнити спеціальну анкету на сайті Цифрового відомства Австрії.

Відтепер, щоб перетнути кордон, громадянам необхідно буде попередньо заповнити спеціальну анкету. Онлайн-форма для заповнення доступна на сайті Цифрового відомства Австрії.

Про нововведення, яке почне діяти з 15 січня, повідомив дипломатичний представник України Олександр Щерба. Він додав, що зараз літаки зі столиці Австрії до Києва курсують чотири рази на тиждень. Також розглядається варіант відновлення рейсів з Відня до Одеси та Дніпра.

Хто наразі може полетіти в Австрію:

громадяни, які відвідують країну з метою лікування;

ті, у кого особливі сімейні обставини (весілля, смерть родичів тощо);

українці, що мають дозвіл на проживання.

Також Хорватія посилила правила в'їзду для українців.

Крім того Ізраїль зарахував Україну до держав, звідки поширюється коронавірус.

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