«Героїня» програми «Врємя» Овсяннікова почала кампанію пропаганди в Європі

Російська телепропагандистка Марія Овсяннікова, яка нібито виступила проти війни, уже вимагає від Заходу скасувати санкції проти Росії, бо у війні проти України начебто винен тільки Володимир Путін

Як і передбачав «Главком», Росія використовує Овсяннікову, аби гуманізувати образ росіян, які вбивають українців

Працівниця російського пропагандистського «Першого каналу» Марія Овсяннікова, яка стала відомою після своєї сумнівної акції протесту проти війни, почала в ефірі європейських ЗМІ пропагувати скасування санкцій проти Росії. Про це сама Овсяннікова повідомила в Instagram.

Журналістка вийшла в ефір однієї із найвпливовіших телерадіокомпаній Італії, RAI. В ефірі вечірнього шоу «Che tempo che fa» вона закликала Захід скасувати антиросійські санкції.

Овсяннікова заявила, що «росіяни не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні». За словами журналістки, у цьому винна одна людина – Володимир Путін.

Телепропагандистка з «Першого каналу» у своєму виступі зробила акцент на емоції, заявивши, що її мати-інвалід не може купити собі ліки, а донька не може розрахуватися у школі за обіди віртуальною картою. Про знищених російською армією українських дітей Овсяннікова у своєму виступі не згадала.

Також журналістка заявила, що не варто виключати російських студентів із європейських вишів, та наголосила, що «русофобія є неприпустимою».

Овсяннікова вимагає скасувати санкції проти "простих росіян", маніпулюючи проблемами своїх рідних

Пізніше Овсяннікова відредагувала пост в Instagram, прибравши звідти усі цитати про скасування антиросійських санкцій – і залишивши тільки інформацію про свій виступ у ефірі RAI.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marina Ovsyannikova (@ovsiannikova6219)

Нагадаємо, що наприкінці третього тижня війни в Україні під час ефіру програми «Врємя» на російському пропагандистському «Першому каналі» у кадрі, просто за спиною в одіозної телеведучої Катерини Андрєєвої, з'явилась жінка з антивоєнним плакатом. На ватмані було написано: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть».

Жінка й сама вигукувала «Зупиніть війну!» та «Ні війні!». Кадри зі студії перервали сюжетом, а особу з плакатом, за даними російських ЗМІ, відправили у чергову частину телецентру Останкіно.

Цією особою виявилася працівниця каналу Марія Овсяннікова, яку суд пізніше засудив за цей демарш усього лиш до штрафу розміром 30 тис. рублів.

В українському сегменті соцмереж піддали сумніву щирість вчинку Овсяннікову, зважаючи на мізерність її покарання порівняно із рішеннями судів щодо інших антикремлівських протестувальників. Дехто із блогерів навіть заявив, що в Росії давно немає прямих ефірів на телебаченні, а ця витівка журналістки була не більш, ніж зрежисованим вчинком.

Зазначимо, що «Главком», проаналізувавши особистість Овсяннікової, особливості роботи російських телеканалів та текст її звернення, припустив, що це, цілком імовірно, є спецоперацією Кремля із гуманізації росіян (які у переважній більшості підтримують повномасштабне вторгнення своєї армії на територію України та звірства, які російські військові чинять в українських містах).

Крім того, метою цієї спецоперації можуть бути:

відвернення уваги від війни, спроба змінити порядок денний. Мовляв, дивіться, яка демократія у Росії;

зміна сприйняття глядачів: зняття відповідальності з тих, хто реалізував кремлівську пропаганду роками;

спростування фактів жорстокості, побиття, тортур десятків тисяч людей, що виходили на антивоєнні мітинги.

Врешті-решт Овсяннікова може стати новим, повністю підконтрольним владі «лідером протестів», які поступово наростають у затиснутій санкціями Росії.