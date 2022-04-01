Німеччина дозволила чехам продати бронетехніку Україні, – ЗМІ

Німецький уряд виправив помилку, допущену 2019 року тодішньою канцлеркою Ангелою Меркель

Міністерство оборони Німеччини позитивно вирішило питання щодо продажу чеською стороною бронетехніки для України. Про це пише з посиланням на джерела в уряді видання Welt.

За інформацією видання, міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт схвалила поставку України 58 бронемашин PbV-501. Ці броневі машини піхоти під назвою БМП-1 перебували на озброєнні Німецької демократичної республіки. Після об’єднання Німеччини техніка опинилася у Швеції, а пізніше була продана чеській компанії.

Чехи вирішили продати бронемашини Україні, яка воює проти Росії, але для цього, згідно міжнародних угод, потрібен був дозвіл Німеччини. Видання Spiegel, підтвердивши зі своїх джерел інформацію про рішення Ламбрехт, нагадало – 2019 року це питання уже обговорювалося федеральним урядом ФРН, але тоді його відходила канцлерка Ангела Меркель, яка побоялася, що таке рішення вплине на відносини Німеччини з Росією.

Нагадаємо, що після початку російсько-української війни Німеччина, яка довгий час була проти озброєння України, уже 26 лютого також дозволила країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва до України.

Німецький уряд Олафа Шольца і сам розпочав постачання власної зброї Збройним силам України. Зокрема, в кінці березня Україна отримала від ФРН 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла", 100 кулеметів MG3, вісім мільйонів патронів для пістолетів, а також 350 000 продуктових наборів, 50 медичних транспортних засобів та медикаменти.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у свіжому інтерв’ю пояснив, чому Німеччина довгий час відмовлялася постачати зброю Україні. За його словами, у перший день повномасштабного російського вторгнення німецькі урядовці давали Україні усього кілька годин. Єдиним членом уряду, який був розчарований діями Берліну, виявився віцеканцлер від «Зелених» Роберт Габек, який ще влітку 2021 року наполягав на наданні Україні летальної зброї – але не був почутий навіть власними однопартійцями.