«Ніякого сепаратизму». В Раді запевняють, що вичистили з законопроєктів про референдуми всі загрози

«Місцеві референдуми можуть проводитися тільки на рівні територіальної громади», – Стефанчук

На всеукраїнський референдум заборонили виносити питання, які можуть призвести до порушення територіальної цілісності чи суверенітету України. У Законі «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» містяться відповідні запобіжники. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Ми дуже багато аналізували потенційно негативні речі. Зокрема, питання сепаратизму, війну на Сході та анексовану територію... Ми поставили запобіжники, аби речі, які не мають нічого спільного з міжнародними стандартами, Конституцією України, та які можуть призвести до порушення територіальної цілісності чи суверенітету, заборонити виносити на референдум. Ми чітко прописали: що може бути предметом розгляду, що ні», – розповів Стефанчук.

Він зазначив, що в законі про всеукраїнський референдум також унеможливили популістичні речі. «Зокрема переконаний, що питання відновлення смертної кари в Україні було б підтримано великою кількістю населення. Але цього не можна робити, бо ми прагнемо до ЄС, а Конвенція захисту прав людини й основоположних свобод у своїх протоколах чітко забороняє смертну кару», – пояснив він.

За словами Стефанчука, деякі речі, які стосуються повноважень органів правосуддя, судових органів, не можна виносити на референдум. «Умовно кажучи, винна особа чи ні, брати її під арешт чи ні. За це, відповідно до положень Конституції, мають відповідати певні органи. Так само на місцевому референдумі не можуть вирішуватися питання від’єднання, приєднання, об’єднання територій, ціла низка питань, пов’язаних із фінансами, зборами й так далі», – додав він.

Також Стефанчук розповів, що новий законопроєкт про місцеві референдуми не містить загроз. «Ми вийшли з однієї основоположної речі: місцеві референдуми можуть проводитися тільки на рівні територіальної громади. Тут не йдеться про районний чи обласний рівні, бо це вже якраз шлях до сепаратизму. Крім цього, ми розуміли, які ризики є в питаннях, пов’язаних із Кримом і Донбасом, тому чітко встановили в перехідних положеннях: закон починає діяти на окупованих територіях тільки через три роки з моменту їх повернення під загальну юрисдикцію України», – пояснив він.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Громадяни тепер зможуть самі вирішувати питання загальнодержавного значення, вносити зміни до I, III та ХIII розділів Конституції, скасовувати окремі положення чи закони в цілому та змінювати межі території країни.

До кінця року в Україні може з’явитися Закон «Про місцевий референдум». Законопроєкт мають вдосконалити за результатами обговорення, він має отримати підтримку на рівні українських та міжнародних інституцій, а потім його внесуть до парламенту.