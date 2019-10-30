У Конгресі США представили резолюцію про імпічмент Трампа



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У документі підтверджується, що розслідування щодо Дональда Трампа будуть продовжувати вести шість комітетів

Резолюція наказує ряду комітетів Палати представників продовжувати свої розслідування

Члени Палати представників Конгресу від Демократичної партії США поширили текст резолюції, яка санкціонує продовження розгляду з метою імпічменту президента Дональда Трампа.

Як повідомляє CNBC, офіційно цей документ внесений на розгляд нижньої палати Конгресу від імені Джеймса Макговерна (демократ від штату Массачусетс), що є головою процедурного комітету.

Резолюція наказує ряду комітетів Палати представників продовжувати свої розслідування. Їх мета — з’ясувати, чи існують достатні підстави для того, щоб Палата представників скористалася конституційними повноваженнями піддати імпічменту президента Дональда Джона Трампа, президента Сполучених Штатів Америки.

У резолюції підтверджується, що розслідування будуть продовжувати вести шість комітетів: з розвідки, фінансових послуг, закордонних справ, нагляду і реформи, доходів і видатків, а також юридичний.

Як очікується, на голосування в Палаті представників резолюція буде поставлена в четвер.

Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.

Як відомо, у Конгресі США проведуть перше голосування щодо імпічменту Трампа. Після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень.

Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа.

Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами давав свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.

Як відомо, федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.