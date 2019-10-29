Головний свідок розмови Трампа із Зеленським виступив у Конгресі



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Олександр Віндман був присутній під час розмови Трампа із Зеленським

Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США

Директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман, який був присутній під час телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа. Про це повідомляє Reuters у вівторок, 29 жовтня.

Під час вступного слова Віндман заявив, що був стурбований телефонною розмовою між Трампом і Зеленським.

«Я не думав, що було б правильним вимагати, щоб іноземний уряд провів розслідування з приводу громадянина США. І я був стурбований наслідками підтримки України з боку уряду США. Я усвідомив, що якби Україна продовжила розслідування щодо Байдена і Бурисми, це, імовірно, було б витлумачено як підтримка однієї з партій. Усе це підірвало б національну безпеку США», - повідомив Віндман.

Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.

Олександру Віндману та його брату Євгену було три роки, коли вони з батьком, бабусею та старшим братом прибули до США. Біженці з України, вони мали лише 750 доларів, щоб почати нове життя на Брайтон біч у Нью-Йорку. Незадовго до того, мати двійнят померла. Про дитинство та сім'ю Віндмана пише відання The New York Times.

В 1998 році Олександр Віндман закінчив Державний університет Нью-Йорка, потім вступив до війська і, серед іншого, служив у Південній Кореї, Німеччині а також в 2003 році в Іраку, де його було поранено, за що він отримав нагороду «Пурпурове серце». З 2008 року Віндман є офіцером Сухопутних сил США і спеціалізується на Євразії. Він отримав диплом магістра Гарвардського університету з питань Росії, Східної Європи та Центральної Азії. Він також служив в посольствах США в Україні та Москві а також вільно володіє українською та російською, наголошує видання.

Раніше повідомлялося, що у Конгресі США проведуть перше голосування щодо імпічменту Трампа.

після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень.

Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа.

Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами давав свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.

Як відомо, в п’ятницю федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.

15 вересня, виконувач обов’язків помічника держсекретаря США, який відповідає, зокрема, за російсько-український напрям, Філіп Рікер відвідував Берлін і Москву, де зустрічався з урядовцями.