Імпічмент Трампа: у Конгресі США співробітник Держдепу дав свідчення



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Рікер знав про затримку з наданням допомоги, але не знав причини цього

Високопосадовець Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Філіп Рікер дав свідчення в декількох комітетах Палати представників у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Рікер контролює дипломатичні відносини США з 50 країнами, включно з Росією і Україною.

Під час слухань 26 жовтня він заявив, що йому нічого не було відомо про те, що в червні-серпні Трамп міг затримати надання допомоги Україні для надання тиску на президента Володимира Зеленського.

Згідно з інформацією, Рікер знав про затримку з наданням допомоги, але не знав причини цього.

Питаннями відносин з Україною займався спецпредставник Держдепартаменту Курт Волкер, глава дипмісії США в Києві Вільям Тейлор, посол США в ЄС Гордон Сондленд і заступник помічника держсекретаря Джордж Кент.

Як відомо, напередодні в п’ятницю федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.

15 вересня, виконувач обов’язків помічника держсекретаря США, який відповідає, зокрема, за російсько-український напрям, Філіп Рікер відвідував Берлін і Москву, де зустрічався з урядовцями.

Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

Президент США Дональд Трамп вважає, що заява українського лідера Володимира Зеленського під час саміту ООН має покласти край роздутому демократами «телефонному» скандалу.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.