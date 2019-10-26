У США поновлюють слухання у справі імпічменту Трампа



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Президент США Дональд Трамп

Рікер був одним із державних чиновників, які робили узгоджені зусилля, щоб захистити тодішнього посла в Україні Марі Йованович

У суботу в Палаті представників Конгресу США поновлюються слухання свідків у справі імпічменту президента Дональда Трампа, перший на черзі – професійний дипломат Філіп Рікер.

Про це повідомляє CNN.

«Філіп Рікер, професійний дипломат, нині виконувач обов’язків помічника держсекретаря США з європейських та євразійських справ, має дати свідчення перед трьома комітетами, які проводять розслідування імпічменту президента Трампа», – йдеться в повідомленні.

Його свідчення було відкладено через пам’ятні заходи, присвячені смерті голови спецкомітету Палати представників з нагляду Елайджі Каммінгса.

Як зазначає видання, Рікер був одним із державних чиновників, які робили узгоджені зусилля, щоб захистити тодішнього посла в Україні Марі Йованович від нападок із боку американських консервативних ЗМІ, починаючи з березня.

Крім того стали відомі імена й інших доповідачів. Таким чином у понеділок перед комітетами дасть свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з питань національної безпеки, у вівторок – Олександр Віндман, головний експерт Ради національної безпеки Білого дому по Україні, в середу Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер – Тім Моррісон, головний радник з питань Росії і Європи в Раді національної безпеки президента США.

Як відомо, напередодні в п’ятницю федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.

15 вересня, виконувач обов’язків помічника держсекретаря США, який відповідає, зокрема, за російсько-український напрям, Філіп Рікер відвідував Берлін і Москву, де зустрічався з урядовцями.

Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

Президент США Дональд Трамп вважає, що заява українського лідера Володимира Зеленського під час саміту ООН має покласти край роздутому демократами «телефонному» скандалу.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.