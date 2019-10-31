Українагейт: повірений у справах США Тейлор може публічно виступити у Конгресі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор

Тейлор начебто готовий виступити повторно, так як вже давав свідчення в закритому режимі

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор стане першим чиновником, який публічно виступить у Конгресі у справі про імпічмент глави Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що Тейлор готовий виступити повторно, так як вже давав свідчення в закритому режимі.

Телеканал додає, що Демократична партія США вважає Тейлора хорошим кандидатом на перше публічне слухання.

Наразі Конгрес ще не відправляв Тейлору офіційну пропозицію щодо виступу.

Нещодавно президент США Дональд Трамп стверджував, що не знає Вільяма Тейлора, який є тимчасово повіреним у справах США в Україні.

Нагадаємо, у Конгресі США представили резолюцію про імпічмент Трампа.

До слова, представники комітетів Палати представників США, які розслідують імпічмент президента Дональда Трампа, викликали ексрадника глави Білого дому Джона Болтона для надання свідчень.