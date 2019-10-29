У Конгресі США проведуть перше голосування щодо імпічменту Трампа



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Резолюція має забезпечити «прозорість процедури» імпічменту президента США Дональда Трампа

Після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень

Палата представників Конгресу США у четвер, 31 жовтня, проведе перше голосування щодо резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що палата просувається вперед з голосуванням щодо процедур, «аби усунути будь-які сумніви стосовно того, чи може адміністрація Трампа відмовити в наданні документів, не допускати свідків для показань, нехтувати належно оформленими повістками або чинити перешкоди роботі Палаті представників».

Пелосі також пояснила, що резолюція, яку винесуть на голосування, «встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника».

ЗМІ зазначає, що після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень.

Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа.

Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами давав свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.

Як відомо, в п’ятницю федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.

15 вересня, виконувач обов’язків помічника держсекретаря США, який відповідає, зокрема, за російсько-український напрям, Філіп Рікер відвідував Берлін і Москву, де зустрічався з урядовцями.