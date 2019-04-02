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    НКРЕКП оштрафувала 11-й облгаз через «захмарні» платіжки

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    Житомиргаз був оштрафований на 850 тис. грн - НКРЕКП оштрафувала 11-й облгаз через «захмарні» платіжки
    Житомиргаз був оштрафований на 850 тис. грн

    5 квітня Нацкомісія розгляне порушення ще чотирьох облгазів

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ПАТ «Житомиргаз» за донарахування у платіжках на 850 тис. грн.

    Про це стало відомо під час засідання комісії, повідомляє «Укрінформ».

    «Ліцензіатом застосовувалися коефіцієнти для приведення обсягів газу до стандартних умов у жовтні-грудні 2018 року», - зазначили у НКРЕКП.

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    Житомиргаз був оштрафований на 850 тис. грн та зобов'язаний усунути порушення до 22 квітня 2019 року.

    Раніше аналогічні штрафи уже були накладені на ПАТ «Запоріжгаз», ПАТ «Чернівцігаз», ПАТ «Львівгаз», ПАТ «Вінницягаз», ПАТ «Волиньгаз», ПАТ «Київоблгаз», ПАТ «Хмельницькгаз», ПАТ «Закарпатгаз», ПАТ «Івано-Франківськгаз» та ПАТ «Харківгаз». Жоден з облгазів не погодився із санкціями НКРЕКП.

    На черзі - ПАТ «Харківміськгаз», ПАТ «Миколаївгаз», ПАТ «Сумигаз», ПАТ «Дніпрогаз», порушення яких будуть розглянуті на засіданні НКРЕКП 5 квітня.

    Як повідомляє НАК «Нафтогаз України», один із зазначених облгазів - Харківміськгаз - усунув порушення самостійно.

    «Харківміськгаз сам усунув порушення та за заявою споживача зробив перерахунок. Чи то 850 тисяч гривень не зайві чи вирішили законодавства не порушувати? Але це вже гарний початок», - написав у Facebook заступник голови департаменту з енергоефективності Нафтогазу Олексій Хабатюк.

    Зазначимо, усього НКРЕКП зафіксувала порушення двадцяти облгазів. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.

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