«Запоріжгаз» вважає політично вмотивованими перевірки і штрафи НКРЕКП



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Компанія вважає, що дії регулятора дискримінують споживачів

ПАТ «Запоріжгаз» не погоджується з рішенням держрегурятора про накладання штрафу у зв’язку приведенням газу до стандартних умов. Адже вважає його політично вмотивованим, тому, що він не містить ніякої конкретної норми законодавства, яку було порушено Оператором ГРМ.

ПАТ «Запоріжгаз» вважає, що дії регулятора дискримінують споживачів. Зокрема тих, у кого встановлені загальнобудинкові лічильники та нові лічильники з приведенням газу до стандартних умов. Компанія буде оскаржувати рішення НКРЕКП в суді як таке, що суперечить нормам законодавства України та не вирішує питання по суті. Тобто, Регулятор карає газорозподільну компанію за створення рівних умов для всіх споживачів газу Запорізького регіону.

«В області 60 тис. споживачів користуються приладами обліку з приведенням газу до стандартних умов, крім того, майже 95 тис. клієнтів обліковують газ по загальнобудинкових лічильниках, які також здійснюють приведення. Виходячи з логіки, держрегулятор пропонує таким споживачам сплачувати більше за інших», – говорить технічний директор ПАТ «Запоріжгаз» Тетяна Бузовська.

Отже, НКРЕКП не вирішує проблему, а таким чином допомагає державному монополісту НАК «Нафтогаз України» в його намаганні захопити ринок розподілу газу. Сам «Нафтогаз України» передає природний газ, вже приведений до стандартних умов.

Наразі побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Адже в 2015 році після прийняття закону «Про ринок природного газу», планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак, цього так і не відбулося.

В Акті за результатами перевірки не міститься посилання на конкретну норму законодавства, яка нібито була порушена. Тому рішення НКРЕКП про накладення штрафу, «Запоріжгаз» оскаржуватиме в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

Діючий Кодекс газорозподільних систем та договір на розподіл природного газу містять інформацію, що об’єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов.

«Виходить так НКРЕКП штрафує Операторів ГРМ за те, що вони виконують Кодекс», - резюмували у «Запоріжгазі».