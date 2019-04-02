«Харківгаз» оскаржуватиме у суді рішення НКРЕКП щодо накладання штрафу



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Штраф пов’язаний із приведенням обсягів газу до стандартних умов

ПАТ «Харківгаз» вважає безпідставним та політично-вмотивованим рішення НКРЕКП щодо накладення штрафу на компанію, через приведення обсягів газу, використаних побутовими споживачами, до стандартних умов і оскаржуватиме рішення регулятора в судовому порядку.

Приведення обсягів газу до стандартних умов для всіх споживачів передбачено Законом України «Про ринок газу», Кодексом ГРС та умовами типового договору на розподіл, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2498 від 30.09.2015р.

Так, в п. 5.3 розділу V типового договору між ПАТ «Харківгаз» та споживачами – мешканцями Харківської області чітко зазначається, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов.

«Облік природного газу для промислових споживачів, бюджетних організацій, опалювальних котелень, побутових споживачів – населення, згідно діючого законодавства повинен здійснюватися з приведенням використаних обсягів до стандартних умов. ПАТ «Харківгаз» не має підстав порушувати Закон України та умови договору між компанією та споживачами», - зазначила комерційний директор ПАТ «Харківгаз» Ірина Лістова.

Компанія вважає дії регулятора НКРЕКП політично-вмотивованими, що порушує умови Закону «Про НКРЕКП». Відтак, акт про порушення ліцензійних умов ПАТ «Харківгаз» не має посилання на порушення норм діючого законодавства. Є лише загальне посилання на главу 4 розділу IX Кодексу ГРМ, яка нібито була порушена компанією. Якщо процитувати цю главу, там зазначається, що визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача здійснюється на підставі даних лічильника природного газу, з урахуванням вимог цього Кодексу та договору. Вимогами розділу IX Кодексу ГРС та розділу V договору зі споживачами передбачено приведення обсягів газу до стандартних умов.

У «Харківгазі» наголошують на тому, що НКРЕКП розгорнула масштабну кампанію проти Операторів ГРМ. «Комісія підіграє НАК «Нафтогаз України» в його прагненні створити повну монополію в сфері поставок та розподілу газу в Україні. Саме НАК Нафтогаз України, за рішенням Кабміну, вже отримує близько 90% коштів, оплачених побутовими споживачами за газ», - йдеться у заяві компанії.

Також наголошується, що НАК «Нафтогаз України» за рішенням Кабміну здійснює продаж природного газу для потреб населення, тобто є оптовим постачальником палива. НАК «Нафтогаз України» передає в газорозподільні мережі ПАТ «Харківгаз» обсяги газу для побутових споживачів, приведені до стандартних умов. Проте, жодної санкції або штрафу до Нафтогазу не застосовується.