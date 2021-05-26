НКРЕКП заборонила імпорт електрики з Росії та Білорусі в Україну

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі вже був заборонений торік

Рішення, яке ухвалила НКРЕКП, також передбачає запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля

НКРЕКП заборонила імпорт російської і білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року. Про це заявив народний депутат України, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

«Я виступав на засіданні й вимагав безстрокової заборони, або хоча б до кінця цього року. Нагадував і про російську агресію, і про останні події в Білорусі, і про резолюції ПАРЄ. Однак фактично прийнято рішення зупинити імпорт поки тільки на чотири місяці», – повідомив Гончаренко.

Відомо, що з 15 травня 2021 року набув чинності закон, згідно з яким регулятор отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Крім того, рішення, яке ухвалила НКРЕКП, також передбачає запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що НКРЕКП хоче заборонити імпорт електрики з Білорусі та РФ, але лише на чотири місяці.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був заборонений 8 квітня 2020 року постановою НКРЕКП. Це пояснювали проблемами балансування енергосистеми України та обмеженням внутрішньої генерації. Рішення стало можливим після ухвалення Верховною Радою закону «Про ринок електроенергії».

Із 1 січня, після дев'ятимісячної заборони, імпорт дозволили відновити. Це сталося на тлі кризової ситуації з поставками вугілля на ТЕС і тарифної кризи.

Тим часом у Верховній Раді на розгляді щонайменше два законопроєкти щодо обмеження імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

Зазначимо, політики та економісти в Україні вже тривалий час стверджують, що тариф на електроенергію для населення суттєво занижений. Тож з 1 липня цього року його можуть суттєво підняти.

Орієнтовні тарифи, які чекають на українців у майбутньому можна зрозуміти зі слів заступника міністра енергетики України Юрія Бойка. У фейсбуці він поділився, якими мали б бути тарифи зараз:

Найдешевше платили б мешканці Києва та Дніпропетровської області – від 2,60 – 2,96 гривні за кіловат-годину.

А найдорожче тариф би обходився українцям, які мешкають в Івано-Франківській та Луганській областях – 3,70 – 4 гривні за кіловат-годину.

Така диференція по областях пов’язана з різним тарифом на розподіл: у Києві він найнижчий, а в Луганській області відповідно – найвищий.