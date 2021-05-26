Формула «Роттердам+» зменшила збитковість державних шахт, – економіст

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років

Запровадження в 2016 році формули «Роттердам+» для розрахунку вартості вугілля було найоптимальнішим рішенням для підтримки державних вугільних шахт і державних генеруючих компаній.

Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.

«Як тоді, так і зараз, я переконаний, що все, що зробила НКРЕКП – це було, в той момент принаймні, на перехідний період, це було найкраще вирішення і найкращий результат у тому числі української держави. Бо українські державні шахти почали отримувати більше коштів від вугілля, яке постачалося на ТЕС і ТЕЦ, і таким чином їх збитковість була меншою. Тобто, це давало не негатив, а позитив, якщо брати до уваги саме державні інтереси», – зазначив експерт в ефірі телеканалу «Україна24».

Розслідування НАБУ, яке було розпочато аж через 1 рік після запровадження формули, Кушнірук назвав політизованим і таким, що суперечить економічні логіці.

«Особливо мене колись потішили, викликали сміх заяви, що вони не знайшли документів, які підтверджували, що вугілля постачалося з Роттердаму. Тобто, люди (детективи НАБУ – прим.) навіть не розуміли, про що йде мова, що йдеться саме про індекс на базі Роттердам, на базі якого і проводився розрахунок вартості вугілля», – зазначив економіст.

Наразі, за його словами, після уже 4-го рішення про закриття справи, історія «Роттердам+» перетворилася на особисту вендету голови НАБУ Артема Ситника, який переслідує в першу чергу власні іміджеві цілі.

«Це питання просто самого іміджу пана Ситника. Бо він колись вляпався в цю справу, він хотів зробити на ній собі ім’я борця з корупцією. А виявилося, що люди навіть не розуміють предмету, який вони досліджували. Відповідно він зараз просто змушений захищати своє ім’я в такий спосіб», – підсумував Кушнірук.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.