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Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: три заклади із Рівненщини увійшли до топ-200 України

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: три заклади із Рівненщини увійшли до топ-200 України
Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області, який посів друге місце в рейтингу
фото: Facebook закладу

Теслугівський ліцей, що очолив рейтинг в області, посів 112 місце серед шкіл України

До першої десятки найкращих шкіл Рівненської області за результатами НМТ-2026 увійшли заклади з восьми громад. Найвищий середній результат продемонстрували учні Теслугівського ліцею Крупецької сільської ради – 135,9 бала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Другу сходинку обійняв Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міської ради із результатом 134,5 бала. Третім став Сарненський районний ліцей «Лідер» Сарненської міської ради із середнім результатом 134,3 бала.

Усі три лідери рейтингу Рівненщини також увійшли до топ-200 найкращих шкіл України. Теслугівський ліцей посів 112 місце, Березнівський економіко-гуманітарний ліцей – 147-ме, а Сарненський районний ліцей «Лідер» – 157-ме.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейтинговий бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Теслугівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 112 135.9 159.8 7/28 100
2 Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 147 134.5 157.6 43/168 99
3 Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 157 134.3 156.8 81/324 100
4 Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 266 131.6 154.2 43/172 99
5 Хотинський ліцей імені Свєшнікова І.К. Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 469 128.7 151.3 9/36 100
6 Здолбунівський ліцей №2 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 501 128.4 150.6 38/144 100
7 Вичівський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 646 127 149.3 5/20 100
8 Дубровицький ліцей Дубровицької міськради 657 126.9 147.9 95/380 99
9 Семидубський ліцей Семидубської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 700 126.5 148.7 6/24 100
10 Дубенський ліцей №2 Дубенської міськради Рівненської обл. 704 126.4 148.1 42/160 99

Гощанський академічний ліцей посів четверте місце із результатом 131,6 бала. Хотинський ліцей імені Свєшнікова І. К. зайнявши п'яте місце із середнім результатом 128,7 бала. Шостим став Здолбунівський ліцей №2 із результатом 128,4 балу. 

Вичівський ліцей Зарічненської селищної ради посів сьоме місце, його середній результат становить 127 балів.

Дубровицький ліцей зайняв восьме місце із результатом 126,9 балу. Семидубський ліцей посів дев'яте місце із середнім результатом 126,5 бала. Десяте місце зайнявши Дубенський ліцей №2 із результатом 126,4 бала.

Цікаво, що у Теслугівському ліцеї, який очолив обласний рейтинг, НМТ складали лише семеро учнів. У Хотинському ліцеї, що посів п'яте місце, тестування проходили дев'ятеро випускників.

Ще менше учасників було у Вичівському та Семидубському лицеях – п'ятеро та шестеро відповідно. Обидва заклади при цьому увійшли до першої десятки області, а всі їхні учасники подолали поріг.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ зі всіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Нагадаємо, три ліцеї Рівного увійшли до списку найкращих в Україні.

Раніше «Главком» писав про рейтинг найкращих шкіл Волині за результатами НМТ-2026. До першої десятки області увійшли заклади з Ковеля, Нововолинська, Камінь-Каширського та інших громад. Зокрема, перше місце посів ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля із рейтинговим балом 145,3. 

Нагадуємо, що всього дві Полтави школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні.  У Луцьку до десятки найкращих увійшов ліцей із сімома випускниками.

Мукачево, одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області. А до десятки найкращих шкіл Дніпра за результатами НМТ-2026 увійшли два приватні ліцеї. 

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Теги: освіта школа рейтинг навчання Рівненщина

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Наука та освіта

Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: три заклади із Рівненщини увійшли до топ-200 України
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