У Парижі розпочалася зустріч Зеленського і Макрона
Двостороння зустріч між Зеленським та Путіним відбудеться після зустрічі Нормандської четвірки
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон розпочали зустріч в межах «нормандського саміту» в Парижі. Про це повідомляє Офіс президента.
«Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона в рамках «нормандського саміту» в Парижі», - вказали у пресслужбі Офісу президента.
Розпочалася зустріч Президента @ZelenskyyUa та Президента @EmmanuelMacron в рамках Нормандського саміту в Парижі.— Офіс Президента (@APUkraine) 9 декабря 2019 г.
Як відомо, 9 грудня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Згідно з графіком Зеленський спочатку має зустрітися зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Вже безпосередньо о 17:00 за київським часом має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Після цього, о 19:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.
Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.
Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.
Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.