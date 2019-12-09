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    У Парижі розпочалася зустріч Зеленського і Макрона

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    Володимир Зеленський 9 грудня прибув у Париж на зустріч Нормандської четвірки - У Парижі розпочалася зустріч Зеленського і Макрона
    Володимир Зеленський 9 грудня прибув у Париж на зустріч Нормандської четвірки

    Двостороння зустріч між Зеленським та Путіним відбудеться після зустрічі Нормандської четвірки

    Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон розпочали зустріч в межах «нормандського саміту» в Парижі. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона в рамках «нормандського саміту» в Парижі», - вказали у пресслужбі Офісу президента.

    Як відомо, 9 грудня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Згідно з графіком Зеленський спочатку має зустрітися зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Вже безпосередньо о 17:00 за київським часом має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Після цього, о 19:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

    Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

    За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, залежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

    Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

    Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.

     

    Нормандська четвірка Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент Офіс президента
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