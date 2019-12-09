У Парижі розпочалася зустріч Зеленського і Макрона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський 9 грудня прибув у Париж на зустріч Нормандської четвірки

Двостороння зустріч між Зеленським та Путіним відбудеться після зустрічі Нормандської четвірки

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон розпочали зустріч в межах «нормандського саміту» в Парижі. Про це повідомляє Офіс президента.

«Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона в рамках «нормандського саміту» в Парижі», - вказали у пресслужбі Офісу президента.

Розпочалася зустріч Президента @ZelenskyyUa та Президента @EmmanuelMacron в рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) 9 декабря 2019 г.

Як відомо, 9 грудня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Згідно з графіком Зеленський спочатку має зустрітися зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Вже безпосередньо о 17:00 за київським часом має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Після цього, о 19:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, з алежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.