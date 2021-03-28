Нова декларація Медведчука. Оксана Марченко сховала майже мільярд рублів у білоруському банку

Оксана Марченко і Віктор Медведчук показали статки за 2020 рік. Фото з відкритих джерел

За рік сім’я кума Путіна потратила $125 тис. і 400 тис. євро готівкових коштів

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та кум президента Росії Віктор Медведчук оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік, в якій у розділі «Доходи» найбільше прибутку принесла його дружина Оксана Марченко - 327 млн грн за рахунок дивідендів від кіпрської компанії.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Що стосується власне доходів самого нардепа, то за минулий рік вони становили 1,24 млн грн. Майже половина із цієї суми була зарплата Медведчука як народного депутата.

На рахунках у російському, українському та білоруському банках кум Путіна зберігає 55 тис. євро, 87,7 тис. грн і 47,7 тис. російських рублів.

Дружина політика Оксана Марченко має у банках 163,6 тис. грн, 3,41 млн євро, $600, 5 тис. російських рублів.

Також дружина Медведчука у середині листопада 2020 року відкрила рахунок в білоруському «Абсолютбанку», куди внесла 784,1 млн російських рублів.

Крім цього, готівкою Медведчук тримає $85 тис. (за 2019 рік було задекларовано $210 тис.), його дружина – 1,4 млн євро (1,8 млн євро).

Перелік об’єктів нерухомості, якими володіє пара Медведчук-Марченко, за останній рік майже не змінився. У власності нардепа – шість земельних ділянок загальною площею 105 га, які розташовані у Києві та селі Юрів Макарівського району Київської області. Також йому належать два житлові будинки у столиці площами 2113 кв. м і 311 кв. м і господарські споруди площею 522 кв. м.

Оксана Марченко володіє 11 земельними ділянками загальною площею 1 га, одна з яких в окупованому Росією Криму. Має житлові будинки у Києві площею 1773 кв. м і ще один у селі Оползневе (Крим) площею 371 кв. м. У цьому ж населеному пункті Криму є нежитловий будинок з господарськими будівлями та спорудами на 749 «квадратів».

З цінного майна у Медведчука – 12 наручних годинників світових брендів на кшталт Rolex, Breguet. Ще 17 таких годинників має дружина нардепа.

Крім цього, в Оксани Марченко ряд колекцій ювелірних виробів брендів Cartier, Dolce and Gabbana та інші, набір ювелірних виробів (три одиниці) торгової марки, яка належить російському художнику-модельєру Валентину Юдашкіну.

У гардеробі Медведчука, як і в попередньому році, нічого не змінилося: висять 17 чоловічих костюмів, шкіряна куртка, три кашемірових пальта - усе марки Dolce and Gabbana, дві дублянки з хутра від Brioni і Lanvin; набори запонок з дорогоцінним камінням.

У спільній сумісній власності родини нардепа низка спортивного інвентаря, меблі (гарнітури Provasi в кількості 42 одиниць; Marge Garson в кількості 46 одиниць; Jambo в кількості шість одиниць), 24 килима, виробництва Італії та Ірану, 18 люстр; ряд цінних книг, зокрема, фрагмент Біблії Гутенберга (1455 рік), рукописне Євангеліє XV століття, «Тріодь Постная» (1555 рік), «Заблудівське Євангеліє» (1569 рік), «Апостол» Івана Федорова (1574 рік), «Граматика» М. Смотрицького (1648 рік), «Опис України» Гійома Боплана (1660 рік), «Давня російська історія» М. Ломоносова (1766 рік), «Енеїда» І. Котляревського (1798 рік), «Записки щодо російської історії» Катерини II (1787 рік), «Записки про Малоросію її жителів і творах» Я. Маркович (1798 рік), «Руслан та Людмила» О. Пушкіна (1820 рік), «Кобзар» Т. Шевченка (1860 року), колекції книг XVII століття (у кількості 48 штук), XVIII століття (1040 штук), ХІХ століття (3811 штук), ХХ століття (2959 штук); колекції картин російських художників у кількості 110 одиниць, українських художників – 80 картин, 24 картини європейського живопису, 201 картина закарпатських майстрів живопису, 115 картин сучасного живопису.

Також сім’я декларанта вказала колекцію ікон XVII-XX століття у кількості 227 штук.

Із одягу дружина Медведчука зазначила колекції курток, хутряних пальт і чотири сукні від Prada, колекції вечірніх суконь, пальт, костюмів, накидок відомих брендів, понад 50 шкіряних сумок.

Транспортний автопарк нардепа складається з восьми машин марок BMW 760і, 2007 року випуску; BMW 750Lі, 2010 року випуску; Mercedes-Benz GL 550, 2010 року випуску; Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 року випуску; Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, 2014 року випуску; Toyota Land Cruiser 200, 2015 року випуску; Renault Duster, 2018 року випуску; Mercedes-Benz MAYBACH S650, 2019 року випуску і моторна яхта класу Азимут 43, 2006 року випуску.

Що стосується дружини кума Путіна, то на неї записано ще 11 елітних машин.

Крім цього, Оксана Марченко володіє цінними паперами двох московських фірм «Інвестиційні пропозиції» і «Ренесанс»; Tumillon Investments LTD (Кіпр) і Celkorivia Ventures LTD (Британські Віргінські острови).

Іще на Оксані Марченко корпоративні права двох компаній (Інвестиційна компанія «Гармонія» і ПП «Омега-ТВ»). Вона є кінцевим бенефіціаром у 96 фірмах. Ще відобразила вісім торгових марок і комерційних найменувань.

Віктор Медведчук зазначив, що має корпоративні права на Акціонерне товариство закритого типу «Компанія Concordia Medikal». Ще він вказав боргові цінні папери у Gaz Finance Plc (Великобританія), які передано в управління білоруському «Абсолютбанку».

Раніше «Главком» повідомляв про те, що телезірка-мільярдерка Оксана Марченко стала бабусею.

Крім того, Оксана Марченко випустила третю серію свого проєкту «Паломница». На початку стрічки вона поділилася із глядачами думками про свого чоловіка, висловивши подив, що вони так довго живуть разом.