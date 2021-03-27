Разумков скликає позачергову сесію парламенту на вівторок: що обговорюватимуть

У порядку деному засідань – боротьба з вірусом та штурм Офісу президента

Верховна Рада України збереться на позачергове засідання у вівторок, 30 березня. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань Парламенту у вівторок, 30 березня» – написав спікер.

Також Разумков повідомив, що перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проект Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300).

Судячи з інформації, розміщеної на сайті Верховної Ради на засіданні планується заслухати інформацію голови Служби безпеки України Баканова, голови Національної поліції України Клименка, виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Сухачова. щодо подій, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України, а також прийняти проєкт Постанови Верховної Ради України про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України.

Перед цим члени фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про засудження подій, що сталися під Офісом президента у суботу, 20 березня.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

В партії «Європейська Солідарність» назвали слова Геращенка «параноєю та дезінформацією».

Згодом в Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

На думку першого заступника голови фракції партії «Слуга народу» у парламенті Олександра Корнієнка, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб ухвалити звернення до світової спільноти у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.