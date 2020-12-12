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    У світі

    У Британії скоротили термін обов’язкової самоізоляції

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    Таке скорочення періоду самоізоляції допоможе людям швидше повернутися до роботи й навчання - У Британії скоротили термін обов’язкової самоізоляції
    Таке скорочення періоду самоізоляції допоможе людям швидше повернутися до роботи й навчання
    Фото Reuters

    Нові правила почнуть діяти з 14 грудня в Англії, Шотландії та Північній Ірландії

    Влада Британії скоротила термін обов’язкової самоізоляції для осіб, які прибувають з закордону або мали контакти з хворими на Covid-19.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

    Тепер замість двох тижнів такі особи повинні перебувати в режимі самоізоляції протягом 10 днів.

    Нові правила почнуть діяти з 14 грудня в Англії, Шотландії та Північній Ірландії. А от в Уельсі вони вже чинні.

    Зазначається, що таке скорочення періоду самоізоляції допоможе людям швидше повернутися до роботи й навчання, а це позитивно вплине на відновлення економіки. Загалом з початку епідемії у Великій Британії виявлено понад 1,7 млн випадків коронавірусу.

    Нагадаємо, 8 грудня Британія першою у світі почала масове щеплення населення від Covid-19. Першою вакцину отримала 90-річна Маргарет Кінан.

    Як повідомлялося, 10 грудня, Греція дозволить відкриття перукарень і книгарень під час різдвяного сезону. Більшість інших роздрібних магазинів будуть закритими.

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    Теги: Велика Британія навчання щеплення влада населення коронавірус
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