Нова посол Британії приступила до роботи в Україні
У 2016-2018 роках Сіммонс працювала в британському Національному секретаріаті з безпеки
Нова посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.
Про це йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні у Twitter.
«Нова посол Британії пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України пані Олені Зеркаль», - йдеться у повідомленні.
New British Ambassador Melinda Simmons has handed over copies of her credentials to Deputy Foreign Minister of #Ukraine Olena Zerkal— UK in Ukraine (@UKinUkraine) 2 сентября 2019 г.
Нова Посол пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику Міністра закордонних справ пані Олені Зеркаль @MFA_Ukraine pic.twitter.com/yPssMJpRIB
У свою чергу прес-служба МЗС України повідомила, що Сіммонс підтвердила незмінну позицію уряду Британії щодо політичної та практичної підтримки України, насамперед у питанні врегулювання ситуації на Донбасі, викликаної російською агресією.
«Велика Британія налаштована розширяти та диверсифікувати програми технічної допомоги Україні з особливим наголосом на розвиток регіонів, які потерпають від російської агресії», - наголосила Сіммонс під час вручення копій вірчих грамот.
Мелінда Сіммонс займала різні посади в міністерстві з питань міжнародного розвитку, а також була заступником глав департаментів Європи, Близького Сходу, Північної Африки.
У 2013 році вона прийшла на службу до британського МЗС. До 2016 року обіймала посаду заступника голови департаменту, який займався проблемами збройних конфліктів. У 2016-2018 роках Сіммонс працювала в британському Національному секретаріаті з безпеки.