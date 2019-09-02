Нова посол Британії приступила до роботи в Україні



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Мелінда Сіммонс і Олена Зеркаль

У 2016-2018 роках Сіммонс працювала в британському Національному секретаріаті з безпеки

Нова посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.

Про це йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні у Twitter.

«Нова посол Британії пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України пані Олені Зеркаль», - йдеться у повідомленні.