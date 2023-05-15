Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну

Окупанти використовують для атак на Україну дрони іранського виробництва Shahed

Російські війська стали набагато більше покладатися на іранські дрони, ніж на ракети

Частіші та регулярні повітряні удари з боку РФ по Україні є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Із 19 квітня російські війська завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, зокрема у тилових районах.

Аналітики інституту зазначають, що під час нової повітряної кампанії російські війська використовують набагато менше високоточних ракет, ніж під час масованих ударів по критичній інфраструктурі України восени 2022-го та взимку 2023 року.

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Під час попередньої повітряної кампанії російські війська, ймовірно, значною мірою вичерпали свої запаси високоточних ракет і тому в останній кампанії використовують їх набагато менше, щоб зберегти обмежені запаси, продовжують аналітики.

Замість високоточних ракет російські війська стали набагато більше покладатися на дрони іранського виробництва Shahed, щоб вразити українську ППО.

Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та українських військово-промислових і матеріально-технічних об’єктах у глибокому тилу.

Українська армія навчилася ефективніше боротися з російськими високоточними ракетами, аніж під час попередньої російської повітряної кампанії, підсумовують у ISW.

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«Цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські війська стурбовані поточними українськими можливостями для початку контрнаступальних операцій», – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW:

14 травня українські війська продовжили контратаку в районі Бахмута.

Міністерство оборони Росії намагається відволікти увагу від недавніх успіхів України під Бахмутом, вихваляючи зусилля Росії в обороні проти українських контратак.

Російські війська вели наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Куп’янськ - Сватове.

Російські війська не досягли додаткових підтверджених успіхів у Бахмуті та навколо нього та продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка - Донецьк.

Російські війська продовжували обстріли районів на захід від Гуляйполя на півдні України.

Російські війська продовжують поповнювати втрати в живій силі за рахунок полонених.

Російські чиновники та окупаційна влада продовжують готуватися до виборів на окупованих територіях у вересні 2023 року.

Нагадаємо, триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. У ніч на 15 травня вчерговe російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed.