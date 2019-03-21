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    Нові американські БТРи можуть відправити в Європу в 2020 році

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    <p>В бюджеті на 2020 фінансовий рік для потреб Сухопутних військ &nbsp;США передбачається купити іще 131 машину класу AMPV</p> - Нові американські БТРи можуть відправити в Європу в 2020 році

    В бюджеті на 2020 фінансовий рік для потреб Сухопутних військ  США передбачається купити іще 131 машину класу AMPV

    Фото: Army Times

    Всього США планують закупити 2897 машин класу AMPV

    Сухопутні війська США продовжують закуповувати нові бронетранспортери «Багатоцільові броньовані машини» (AMPV). За останні два роки було закуплено 328 машин цього класу.

    Про це повідомляє ресурс Army Times.

     В бюджеті на 2020 фінансовий рік для потреб Сухопутних військ передбачається купити іще 131 машину класу AMPV. В 2021 і 2022 роках закупки передбачається збільшити до 143 машин на рік, а в 2023-24 роках до 192 машин.

    Всього Сухопутні війська мають намір закупити 2897 машин класу AMPV. Вартість закупок має скласти до 14 млрд доларів. При цьому до половини нових бронетранспортерів, які будуть закуплені наступного року, відправляється в Європу.

    Нагадаємо, в Канцелярії міністра оборони США повідомили, що в Пентагоні поки не укладали жодних нових угод з Україною про придбання додаткової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin, але не виключили можливість здійснення такої угоди.

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