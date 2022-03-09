Нові санкції в дії: Велика Британія заарештувала російський літак

Велика Британія сьогодні оприлюднила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки. Перший є

Велика Британія заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, що включають можливість арешту будь-якого повітряного судна РФ. Про це пише Sky News.

За словами міністра транспорту країни Гранта Шаппса, наразі буде проведено розслідування щодо того, хто є кінцевим власником літака.

«Один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування протягом кількох днів», – сказав він.

Шаппс додав, що дуже важливо, щоб в країні були закони, які дають змогу це зробити. Через вторгнення російських окупантів на територію України, всі країни Європейського Союзу закрили повітряний простір для Росії.

Як повідомлялось, Велика Британія 9 березня оприлюднила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до Росії.