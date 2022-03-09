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    Нові санкції в дії: Велика Британія заарештувала російський літак

    Нові санкції в дії - Нові санкції в дії: Велика Британія заарештувала російський літак
    Нові санкції в дії

    Велика Британія сьогодні оприлюднила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки. Перший є

    Велика Британія заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, що включають можливість арешту будь-якого повітряного судна РФ. Про це пише Sky News.

    За словами міністра транспорту країни Гранта Шаппса, наразі буде проведено розслідування щодо того, хто є кінцевим власником літака.

    «Один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування протягом кількох днів», сказав він.

    Шаппс додав, що дуже важливо, щоб в країні були закони, які дають змогу це зробити. Через вторгнення російських окупантів на територію України, всі країни Європейського Союзу закрили повітряний простір для Росії.

    Як повідомлялось, Велика Британія 9 березня оприлюднила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до Росії.

    Теги: санкції літак Велика Британія розслідування
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    Нові санкції в дії: Велика Британія заарештувала російський літак