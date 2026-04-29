Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Найпопулярнішою новою моделлю першого кварталу став Toyota RAV-4 – понад тисяча проданих одиниць
фото з відкритих джерел

Укравтопром: за три місяці 2026 року ринок нових авто зріс на 8%

За перший квартал 2026 року українці придбали майже 65,5 тис. легкових автомобілів – як нових, так і вживаних. Попит зростає попри подорожчання пального та зміну правил оподаткування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».  

Нові авто: японці лідирують, кросовери правлять

Від початку року українці зареєстрували 15,4 тис. нових легкових авто – на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025-го. Особливо активним виявився березень: тоді було продано близько 5,9 тис. машин, що на 16% перевищує березень минулого року та на 35% – лютий 2026-го.

Топ-5 найпопулярніших нових моделей кварталу:

  • Toyota RAV-4 – 1159 од.
  • Renault Duster – 1150 од.
  • Hyundai Tucson – 636 од.
  • Toyota Land Cruiser Prado – 603 од.
  • Skoda Kodiaq – 429 од.

У рейтингу брендів за березень лідирує Toyota (908 од.), за нею – Skoda (521 од.) та Renault (520 од.). Домінування кросоверів у топі є невипадковим: SUV-сегмент утримує позиції лідера вже кілька років поспіль, а загалом у 2026 році на кросовери та позашляховики припадає 87% ринку нових авто. Варто зазначити, що ринок майже повністю залежить від імпорту: 98% проданих нових авто привезено з-за кордону, лише 2% зібрано локально.  

Вживані авто: Volkswagen Golf тримає трон

Ринок вживаних авто залишається значно більшим за новий: за квартал зареєстровано 50,1 тис. легковиків з пробігом. У березні було ввезено 17 866 авто з пробігом – на 18,2% більше, ніж у лютому.

Топ-5 найпопулярніших вживаних моделей кварталу:

  • Volkswagen Golf – 2448 од.
  • Volkswagen Tiguan – 2010 од.
  • Audi Q5 – 1886 од.
  • Skoda Octavia – 1726 од.
  • Nissan Rogue – 1716 од.

Volkswagen Golf роками незмінно очолює рейтинг вживаного імпорту, проте дедалі більше поступається кросоверу Volkswagen Tiguan – відображення загального тренду на SUV. Бензинові двигуни залишаються найпоширенішими у вживаних авто (57,2% ринку), проте їхня частка поступово скорочується. 

Гібриди та електромобілі: пальне штовхає попит вгору

Ринок «свіжопригнаних» гібридів за квартал зріс на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним каталізатором стало подорожчання пального: дизель сягнув 86 грн, бензин – 72 грн за літр. Абсолютним лідером серед нових гібридів залишається Toyota RAV-4 – понад 1000 проданих одиниць за квартал.

Ринок електромобілів пережив різкий провал на початку року: у січні нові реєстрації BEV впали на 85,2% порівняно з груднем – наслідок повернення ПДВ на імпорт електрокарів з 1 січня 2026 року. Проте вже в березні ринок відновився: сумарно зафіксовано 6 361 реєстрацію електромобілів, що вдвічі більше, ніж у лютому. На ринку нових електрокарів домінують китайські бренди, зокрема BYD.

Наразі електромобілі повністю звільнені від пенсійного збору при першій реєстрації – пільга, якої позбавлені власники звичайних авто. Пенсійний збір для решти покупців залежить від вартості: 3%, 4% або 5% від ціни авто без ПДВ (5% сплачується, якщо ціна перевищує 965 120 грн).

Нагадаємо, у січні 2026 року ринок нових авто пережив суттєвий спад після грудневого ажіотажу, пов'язаного з поверненням ПДВ на електромобілі. Тоді було зареєстровано 4 789 нових легковиків. Ринок вживаних машин при цьому продовжив зростання: у першому місяці року українці ввезли понад 17 тис. вживаних авто – на 22% більше, ніж рік тому.

До слова, у 2025 році частка китайських авто вперше перевищила 50% ринку нових автомобілів в Україні. Головним драйвером стали електрокари, попит на які штучно підігрівався напередодні скасування податкових пільг.

Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

