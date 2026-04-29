Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі

Укравтопром: за три місяці 2026 року ринок нових авто зріс на 8%

За перший квартал 2026 року українці придбали майже 65,5 тис. легкових автомобілів – як нових, так і вживаних. Попит зростає попри подорожчання пального та зміну правил оподаткування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Нові авто: японці лідирують, кросовери правлять

Від початку року українці зареєстрували 15,4 тис. нових легкових авто – на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025-го. Особливо активним виявився березень: тоді було продано близько 5,9 тис. машин, що на 16% перевищує березень минулого року та на 35% – лютий 2026-го.

Топ-5 найпопулярніших нових моделей кварталу:

Toyota RAV-4 – 1159 од.

Renault Duster – 1150 од.

Hyundai Tucson – 636 од.

Toyota Land Cruiser Prado – 603 од.

Skoda Kodiaq – 429 од.

У рейтингу брендів за березень лідирує Toyota (908 од.), за нею – Skoda (521 од.) та Renault (520 од.). Домінування кросоверів у топі є невипадковим: SUV-сегмент утримує позиції лідера вже кілька років поспіль, а загалом у 2026 році на кросовери та позашляховики припадає 87% ринку нових авто. Варто зазначити, що ринок майже повністю залежить від імпорту: 98% проданих нових авто привезено з-за кордону, лише 2% зібрано локально.

Вживані авто: Volkswagen Golf тримає трон

Ринок вживаних авто залишається значно більшим за новий: за квартал зареєстровано 50,1 тис. легковиків з пробігом. У березні було ввезено 17 866 авто з пробігом – на 18,2% більше, ніж у лютому.

Топ-5 найпопулярніших вживаних моделей кварталу:

Volkswagen Golf – 2448 од.

Volkswagen Tiguan – 2010 од.

Audi Q5 – 1886 од.

Skoda Octavia – 1726 од.

Nissan Rogue – 1716 од.

Volkswagen Golf роками незмінно очолює рейтинг вживаного імпорту, проте дедалі більше поступається кросоверу Volkswagen Tiguan – відображення загального тренду на SUV. Бензинові двигуни залишаються найпоширенішими у вживаних авто (57,2% ринку), проте їхня частка поступово скорочується.

Гібриди та електромобілі: пальне штовхає попит вгору

Ринок «свіжопригнаних» гібридів за квартал зріс на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним каталізатором стало подорожчання пального: дизель сягнув 86 грн, бензин – 72 грн за літр. Абсолютним лідером серед нових гібридів залишається Toyota RAV-4 – понад 1000 проданих одиниць за квартал.

Ринок електромобілів пережив різкий провал на початку року: у січні нові реєстрації BEV впали на 85,2% порівняно з груднем – наслідок повернення ПДВ на імпорт електрокарів з 1 січня 2026 року. Проте вже в березні ринок відновився: сумарно зафіксовано 6 361 реєстрацію електромобілів, що вдвічі більше, ніж у лютому. На ринку нових електрокарів домінують китайські бренди, зокрема BYD.

Наразі електромобілі повністю звільнені від пенсійного збору при першій реєстрації – пільга, якої позбавлені власники звичайних авто. Пенсійний збір для решти покупців залежить від вартості: 3%, 4% або 5% від ціни авто без ПДВ (5% сплачується, якщо ціна перевищує 965 120 грн).



Нагадаємо, у січні 2026 року ринок нових авто пережив суттєвий спад після грудневого ажіотажу, пов'язаного з поверненням ПДВ на електромобілі. Тоді було зареєстровано 4 789 нових легковиків. Ринок вживаних машин при цьому продовжив зростання: у першому місяці року українці ввезли понад 17 тис. вживаних авто – на 22% більше, ніж рік тому.

До слова, у 2025 році частка китайських авто вперше перевищила 50% ринку нових автомобілів в Україні. Головним драйвером стали електрокари, попит на які штучно підігрівався напередодні скасування податкових пільг.