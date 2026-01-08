Чому українці пересіли на китайські авто: пояснення експертів

За підсумками 2025 року частка автівок із КНР перевищила 50%, проте у 2026 році на ринок чекає «холодний душ» через зміну податкових правил

На українському авторинку вперше в історії кожна друга нова машина має китайське походження. Головним локомотивом цього прориву стали електромобілі, попит на які штучно підігрівався очікуванням скасування податкових пільг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dilo.

Як зазначає видання, за словами виконавчого директора асоціації «Укравтопром» Георгія Овсянникова, саме електрокари забезпечили китайському автопрому великий ривок. У 2025 році частка «електричок» на ринку нових авто зросла до 28% (проти 14,5% роком раніше). Із 23 тис. проданих електромобілів 21,7 тис. були привезені саме з Китаю. Покупці поспішали закрити угоди до кінця року, щоб встигнути скористатися пільгами з ПДВ.

«Причиною збільшення продажів китайських авто є загальна тенденція до зростання попиту на електромобілі. Саме за рахунок електромобілів китайський автопром впевнено просувається на зовнішніх ринках, зокрема і в Україні», – зазначає Овсянников.

Експерти виділяють три основні причини домінування брендів із КНР, зокрема доступність, державна підтримка та «сірі» дилери. Поєднання низької ціни та високих технологій дозволило компаніям на кшталт BYD посунути навіть такого гіганта, як Tesla. Субсидії всередині Китаю зробили собівартість їхніх машин однією з найнижчих у світі. Масове завезення авто без офіційних сервісних зобов'язань та повноцінних автосалонів дозволило знизити ціну до мінімуму. У грудні 2025 року частка Китаю завдяки цим факторам сягнула пікових 51%.

2026 рік стане періодом «охолодження». Скасування пільг на ПДВ для електромобілів неминуче призведе до зростання цін. Експерти прогнозують, що такого ажіотажного попиту, як минулоріч, у найближчі місяці не буде. Висока вартість змусить частину покупців переглянути свої плани або знову звернути увагу на вживані авто.

Директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький очікує, що частка китайських марок може трохи знизитися через зміну експортної політики КНР та податковий тиск в Україні. Проте про повний відхід не йдеться.

«Китайські авто нікуди не зникнуть і будуть і надалі витискати європейських та японських конкурентів», – пояснює експерт.

