Ринок нових авто в Україні: чому січень приніс спад продажів

Січень 2026 року став для українського авторинку періодом «великого перерахунку». Після грудневого ажіотажу, спричиненого поверненням ПДВ на електромобілі, ринок закономірно сповільнився у місячному вимірі. Проте, попри зміну податкових правил та сезонне затишшя, загальні показники демонструють здоровий оптимізм порівняно з минулим роком. Загалом за перший місяць року українці зареєстрували 4 789 нових легковиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут дослідження авторинку.

Січневе падіння імпорту на 57,8% порівняно з рекордним груднем було очікуваним – покупці намагалися закрити угоди до кінця 2025 року. Проте в річному вимірі (Y-Y) ринок зріс на 11,6% відносно січня 2025-го, що підтверджує позитивний тренд на оновлення автопарку. Переважна більшість авто – імпорт. Власна українська збірка забезпечила лише 119 одиниць.

У рейтингу марок зафіксовано впевнений реванш Toyota. Японський бренд нагадав, «хто вдома господар», суттєво відірвавшись від китайського гіганта BYD.

Ситуація для китайських брендів у 2026-му може ускладнитися через введені Пекіном обмеження на експорт авто, що призначалися для внутрішнього ринку Китаю.

Renault та Skoda стабільно замикають першу четвірку, тримаючись на замовленнях корпоративних парків. Преміальний сегмент також почувається впевнено: BMW утрималася на восьмій сходинці рейтингу.

У боротьбі за звання найпопулярнішої моделі Toyota RAV4 (313 шт.) випередила Renault Duster (312 шт.) лише на одну одиницю. Замикає трійку Toyota Land Cruiser Prado, підтверджуючи запит на надійність.

У десятку лідерів увірвалися моделі нового покоління: брутальний електричний BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06 та технологічний Volkswagen ID. Unyx (китайська збірка у стилі Cupra).

Навіть у складних умовах люкс-сегмент демонструє стабільність. У січні було зареєстровано по одному автомобілю Bentley та Maserati, а також солідні 40 одиниць Porsche. Щодо авто українського виробництва, лідером залишається кросовер Skoda Karoq (59 шт.), який збирають на закарпатському заводі «Єврокар».

