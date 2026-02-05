Головна Техно Авто
search button user button menu button

Ринок нових авто в Україні: чому січень приніс спад продажів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ринок нових авто в Україні: чому січень приніс спад продажів
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Ситуація для китайських брендів у 2026-му може ускладнитися через введені Пекіном обмеження на експорт авто

Січень 2026 року став для українського авторинку періодом «великого перерахунку». Після грудневого ажіотажу, спричиненого поверненням ПДВ на електромобілі, ринок закономірно сповільнився у місячному вимірі. Проте, попри зміну податкових правил та сезонне затишшя, загальні показники демонструють здоровий оптимізм порівняно з минулим роком. Загалом за перший місяць року українці зареєстрували 4 789 нових легковиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут дослідження авторинку.

Січневе падіння імпорту на 57,8% порівняно з рекордним груднем було очікуваним – покупці намагалися закрити угоди до кінця 2025 року. Проте в річному вимірі (Y-Y) ринок зріс на 11,6% відносно січня 2025-го, що підтверджує позитивний тренд на оновлення автопарку. Переважна більшість авто – імпорт. Власна українська збірка забезпечила лише 119 одиниць.

У рейтингу марок зафіксовано впевнений реванш Toyota. Японський бренд нагадав, «хто вдома господар», суттєво відірвавшись від китайського гіганта BYD.

Ситуація для китайських брендів у 2026-му може ускладнитися через введені Пекіном обмеження на експорт авто, що призначалися для внутрішнього ринку Китаю.

Renault та Skoda стабільно замикають першу четвірку, тримаючись на замовленнях корпоративних парків. Преміальний сегмент також почувається впевнено: BMW утрималася на восьмій сходинці рейтингу.

У боротьбі за звання найпопулярнішої моделі Toyota RAV4 (313 шт.) випередила Renault Duster (312 шт.) лише на одну одиницю. Замикає трійку Toyota Land Cruiser Prado, підтверджуючи запит на надійність.

У десятку лідерів увірвалися моделі нового покоління: брутальний електричний BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06 та технологічний Volkswagen ID. Unyx (китайська збірка у стилі Cupra).

Навіть у складних умовах люкс-сегмент демонструє стабільність. У січні було зареєстровано по одному автомобілю Bentley та Maserati, а також солідні 40 одиниць Porsche. Щодо авто українського виробництва, лідером залишається кросовер Skoda Karoq (59 шт.), який збирають на закарпатському заводі «Єврокар».

Нагадаємо, упродовж січня–грудня 2025 року страхові компанії врегулювали 150 982 вимоги потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах за внутрішніми договорами ОСЦПВ («Автоцивілка») та здійснили страхові виплати на суму понад 6,8 млрд грн. 

Читайте також:

Теги: автомобіль авторинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки БпЛА спричинили пожежу на автостоянці на Мінському масиві
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
Сьогодні, 09:45
Смертельна ДТП на вулиці Стеценка у Києві. 3 лютого 2025 року
Смертельна ДТП на Стеценка у Києві: загинула 19-річна дівчина (фото)
Вчора, 12:30
Внаслідок підпалу два автомобілі було знищено вщент
У Києві затримано двох жителів Кіровоградщини за підпал авто на Печерську
Вчора, 09:35
Якщо автомобіль був припаркований у забороненому місці або під попереджувальними знаками про небезпеку падіння бурульок, відповідальність за пошкодження може бути покладена на власника транспортного засобу
Пошкодження авто через бурульки: Мін’юст пояснив, як отримати відшкодування
30 сiчня, 05:42
Замерз автомобіль? Дієві поради для водіїв
Замерз автомобіль? Дієві поради для водіїв
14 сiчня, 15:51
Skoda перейде на електромобілі у 2026: які моделі очікувати
Skoda перейде на електромобілі у 2026: які моделі очікувати
10 сiчня, 10:38
У РФ обвалилися продажі іномарок
У РФ обвалилися продажі іномарок
7 сiчня, 10:03
4 січня о 4:45 автомобіль із дитиною виїхав з лікарні в Києві, о 14:00 на неї вже чекав літак у Жешуві
Одна з найшвидших евакуацій: як відбувався порятунок дівчини, що впала в яму з окропом у Києві
6 сiчня, 15:50
Підрив автомобіля Land Rover стався 4 січня близько 10:30 години біля житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра
Теракт на Оболоні: дівчині, яка підірвала авто нацгвардійця, повідомлено про підозру
5 сiчня, 16:30

Авто

Ринок нових авто в Україні: чому січень приніс спад продажів
Ринок нових авто в Україні: чому січень приніс спад продажів
Україна переходить на нові стандарти праці та відпочинку водіїв: що зміниться
Україна переходить на нові стандарти праці та відпочинку водіїв: що зміниться
Купівля авто з аукціону: МВС попереджає про умову для реєстрації
Купівля авто з аукціону: МВС попереджає про умову для реєстрації
Ринок «Автоцивілки» у 2025 році зріс на 41% – до 6,8 млрд грн
Ринок «Автоцивілки» у 2025 році зріс на 41% – до 6,8 млрд грн
Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям
Польща посилює правила для іноземних водіїв. До чого готуватися українцям
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua