Сили оборони знищили ешелони з пальним окупантів під Луганськом

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Українські воїни вдарили по ворожих цілях дронами FP-2
скриншот з відео СБУ

На залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив цистерни з пальним

Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

«У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Як повідомлялося, у ніч на 27 лютого на тимчасово окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів. Згодом стало відомо, що підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Луганська». Вона залучена в забезпеченні військ РФ, а також складів пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території.

