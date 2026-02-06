В Україні на 22% збільшився імпорт вживаних авто: лідирує німецький автопром

Українці частіше купують вживані автомобілі минулого десятиліття

Поки ринок нових автомобілів адаптується до нових податкових реалій, сегмент вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону, продовжує впевнено зростати. У січні 2026 року український автопарк поповнили понад 17 тис. вживаних машин, що на 22% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укравтопром.

За даними асоціації, вживані авто залишаються домінуючою силою на ринку, займаючи левову частку всіх реєстрацій. Попри глобальні тренди на електрифікацію, українці при виборі вживаного авто все ще надають перевагу традиційним двигунам внутрішнього згоряння.

Бензинові авто: 57% – абсолютна більшість;

Дизельні авто: 22% – стабільний попит завдяки паливній економічності;

Електромобілі: 11% – сегмент дещо сповільнився після грудневого ажіотажу, але тримає частку;

Гібриди та ГБО: 7% та 3% відповідно.

Середній вік уживаних машин, які в січні отримали українські номери, становить 10 років. Основним джерелом постачання залишаються країни Європейського Союзу, що пояснюється розвиненою логістикою та прозорою історією обслуговування авто.

У січні першість традиційно утримує «німецька класика». Рейтинг найпопулярніших імпортованих вживаних авто виглядає так:

Volkswagen Golf – 899 реєстрацій;

Volkswagen Tiguan – 633 реєстрації;

Audi Q5 – 617 реєстрацій;

Skoda Octavia – 613 реєстрацій;

Nissan Rogue – 584 реєстрації;

Renault Megane – 548 реєстрацій;

Volkswagen Passat – 434 реєстрації;

Nissan Qashqai – 374 реєстрації;

Ford Escape – 349 реєстрацій;

Audi A4 – 316 реєстрацій.

Січень став першим місяцем роботи за новими правилами – поверненням 20% ПДВ на імпорт електромобілів. Це призвело до того, що багато покупців переорієнтувалися на бензинові та дизельні варіанти, які раніше програвали електричним моделям через цінову привабливість останніх.

Нагадаємо, січень 2026 року став для українського авторинку періодом «великого перерахунку». Після грудневого ажіотажу, спричиненого поверненням ПДВ на електромобілі, ринок закономірно сповільнився у місячному вимірі. Проте, попри зміну податкових правил та сезонне затишшя, загальні показники демонструють здоровий оптимізм порівняно з минулим роком. Загалом за перший місяць року українці зареєстрували 4 789 нових легковиків.