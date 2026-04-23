Ринок електромобілів: де в Україні купують найбільше та рейтинг найпопулярніших

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
У I кварталі 2026 року найбільшим регіональним ринком електромобілів залишається Львівська область
BYD Sea Lion, Leopard та Yuan Up: китайський бренд переміг у сегменті нових електрокарів у п'яти регіонах-лідерах

У першому кварталі 2026 року в Україні зареєстрували майже 5,7 тис. електромобілів, а лідером серед нових машин у всіх п'яти регіонах-лідерах виявився один бренд – китайський BYD. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Топ-5 регіонів: Львів попереду, але Волинь б'є рекорд вживаних

За даними асоціації «Укравтопром», найбільше електромобілів у першому кварталі поточного року зареєстрували у п'яти регіонах:

  • Львівська область – 667 одиниць (91% вживані);
  • місто Київ – 656 одиниць (56% вживані);
  • Київська область – 502 одиниці (69% вживані);
  • Волинська область – 443 одиниці (96% вживані);
  • Дніпропетровська область – 378 одиниць (68% вживані).

Показові цифри – частка вживаних авто. На Волині вона сягнула 96%, що є найвищим показником серед лідерів. Натомість у столиці частка нових електромобілів виявилася найвищою – 44%, що свідчить про активніший попит на щойно ввезені машини серед киян.

BYD – беззаперечний лідер нового сегменту

Серед нових електромобілів у п'яти регіонах-лідерах переміг виключно китайський виробник BYD. Залежно від ринку попит розподілився так:

  • BYD Sea Lion 06 –найпопулярніша нова модель на Львівщині та Волині;
  • BYD Leopard 3 – лідер у Київській та Дніпропетровській областях;
  • BYD Yuan Up – бестселер у місті Київ.

У сегменті вживаних електромобілів картина інша — тут традиційно домінують американська Tesla та японський Nissan:

  • Tesla Model 3 – найпопулярніша вживана модель на Львівщині та Київщині;
  • Tesla Model Y – лідер у Києві та Дніпропетровській області;
  • Nissan Leaf – найпопулярніша вживана модель на Волині.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року Tesla стала брендом №1 серед електромобілів у 22 регіонах України, поступившись лише в окремих областях. Загалом минулого року кожне четверте ввезене авто було електричним – електромобілі навіть випередили дизельні машини за кількістю реєстрацій.

До слова, січень 2026 року ознаменувався суттєвим сповільненням ринку після грудневого ажіотажу, спричиненого поверненням ПДВ на імпорт електромобілів з 1 січня. Попри це, ринок вживаних авто продовжив зростання – у першому місяці року українці зареєстрували понад 17 тис. вживаних машин, що на 22% більше, ніж рік тому.

