Європа зіткнулася з ризиком дефіциту авіапального: причина

Єгор Голівець
Єгор Голівець
фото: Financial Times

Галузь попередила ЄС: запасів вистачить на кілька тижнів, далі – невизначеність

Європейські аеропорти можуть зіткнутися з системним дефіцитом авіаційного палива вже найближчими тижнями, якщо судноплавство через Ормузьку протоку не буде повністю відновлене. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

У листі до єврокомісара з питань транспорту Апостолоса Цицикостаса представники організації висловили занепокоєння щодо доступності авіаційного палива та закликали ЄС до активного моніторингу ситуації.

«Якщо протягом найближчих трьох тижнів судноплавство через Ормузьку протоку не відновиться стабільно та в значному обсязі, системний дефіцит авіаційного палива стане реальністю для ЄС», – йдеться у листі.

Додатковий тиск створює наближення літнього сезону, коли попит на авіаперевезення традиційно зростає. Саме в цей період авіаційна галузь відіграє ключову роль у функціонуванні туристичної економіки багатьох країн Євросоюзу.

На тлі війни на Близькому Сході ціни на авіапальне в Північно-Західній Європі різко зросли. Наразі вони досягли $1573 за тонну, тоді як до початку конфлікту становили близько $750.

Європейські авіакомпанії зазначають, що наявних запасів вистачить на кілька тижнів, однак постачальники вже не можуть гарантувати стабільні поставки у травні.

Нагадаємо, що війна навколо Ірану та блокада Ормузької протоки несподівано спричинили глобальний дефіцит сірки – важливого ресурсу для виробництва добрив, хімікатів, металів і напівпровідників. 

Сірка є побічним продуктом переробки нафти і газу. Хоча цей товар вважається вузькоспеціалізованим, він має критичне значення для низки ключових галузей світової економіки. Сірку активно використовують у виробництві добрив, хімічної продукції, у металургії, а також у технологічній промисловості.

Теги: Європейський Союз авіація авіаперевезення пальне

Читайте також

NYT: Прихильність Трампа до Путіна ставить під загрозу світову безпеку
NYT: Прихильність Трампа до Путіна ставить під загрозу світову безпеку
Вчора, 04:15
Міністр оборони США Піт Хегсет (ліворуч) та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж
Гегсет звільнив начальника штабу армії США для реалізації «бачення Трампа»
3 квiтня, 03:59
Згідно з позовом, Міністерство юстиції США свідомо оприлюднило особисті дані жертв разом із файлами про засудженого сексуального злочинця
Жертви Епштейна подали позов проти Трампа та Google через розголошення особистих даних
27 березня, 10:15
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
27 березня, 01:45
Війна з Іраном може закінчитись так же раптово, як і почалась
Трамп між Іраном і Росією. Яка стратегія для України?
20 березня, 16:44
Зеленський виступив на засіданні Європейської ради: ключові заяви
Зеленський виступив на засіданні Європейської ради: ключові заяви
19 березня, 17:12
Зеленський не вручив Трампу iPad із даними про війну
Зеленський підготував iPad для Трампа з даними про війну
18 березня, 13:23
У своїй промові Орбан заявив, що Угорщина не дозволить втягнути себе у війну
«Угорці вирішать: я чи Зеленський» – Орбан зробив гучну заяву про вибори
15 березня, 19:48
Іранська сторона також не готова до перемир’я
Трамп відхилив спроби почати переговори з Іраном – Reuters
14 березня, 23:51

Ціни в США зростають швидше за доходи: наслідки для споживачів
Ціни в США зростають швидше за доходи: наслідки для споживачів
Сербія може втратити фінансування ЄС через тісні зв'язки з Росією
Сербія може втратити фінансування ЄС через тісні зв'язки з Росією
Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план
Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план
Алкогольний сектор Європи стикнувся з новими викликами
Алкогольний сектор Європи стикнувся з новими викликами
Росія у квітні збільшить нафтові доходи майже вдвічі
Росія у квітні збільшить нафтові доходи майже вдвічі

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
