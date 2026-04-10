Європа зіткнулася з ризиком дефіциту авіапального: причина

Галузь попередила ЄС: запасів вистачить на кілька тижнів, далі – невизначеність

Європейські аеропорти можуть зіткнутися з системним дефіцитом авіаційного палива вже найближчими тижнями, якщо судноплавство через Ормузьку протоку не буде повністю відновлене. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

У листі до єврокомісара з питань транспорту Апостолоса Цицикостаса представники організації висловили занепокоєння щодо доступності авіаційного палива та закликали ЄС до активного моніторингу ситуації.

«Якщо протягом найближчих трьох тижнів судноплавство через Ормузьку протоку не відновиться стабільно та в значному обсязі, системний дефіцит авіаційного палива стане реальністю для ЄС», – йдеться у листі.

Додатковий тиск створює наближення літнього сезону, коли попит на авіаперевезення традиційно зростає. Саме в цей період авіаційна галузь відіграє ключову роль у функціонуванні туристичної економіки багатьох країн Євросоюзу.

На тлі війни на Близькому Сході ціни на авіапальне в Північно-Західній Європі різко зросли. Наразі вони досягли $1573 за тонну, тоді як до початку конфлікту становили близько $750.

Європейські авіакомпанії зазначають, що наявних запасів вистачить на кілька тижнів, однак постачальники вже не можуть гарантувати стабільні поставки у травні.

Нагадаємо, що війна навколо Ірану та блокада Ормузької протоки несподівано спричинили глобальний дефіцит сірки – важливого ресурсу для виробництва добрив, хімікатів, металів і напівпровідників.

Сірка є побічним продуктом переробки нафти і газу. Хоча цей товар вважається вузькоспеціалізованим, він має критичне значення для низки ключових галузей світової економіки. Сірку активно використовують у виробництві добрив, хімічної продукції, у металургії, а також у технологічній промисловості.