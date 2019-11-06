Доба на Донбасі: бойовики гатили із заборонених мінометів та кулеметів



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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм

5 листопада збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли:

двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

біля Горіхового – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з АГСів;

неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

Вчора, 5 листопада, поранень внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.