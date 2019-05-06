Новим командувачем Операції Об’єднаних можуть призначити генерала Сирського - журналіст



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На початку 2015 року Олександр Сирський займав посаду начальника штабу – першого заступника керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей

Сьогодні також ймовірно буде присвоєно значну кількість дострокових генеральських звань групі офіцерів і генералів

Сьогодні за участю Верховного Головнокомандувача в штабі Операції Об’єднаних може відбутись важливе призначення - новим командувачем призначать генерала Олександра Сирського.

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук.

«Сьогодні за участю Верховного Головнокомандувача в штабі ООС пройде важливе призначення - новим командувачем ООС буде призначено генерала Олександра Сирського. Сергій Наєв командував військами гідно, залишив в цілому гарне враження у особового складу. Заміна командувачів - планова, ротаційна», - написав він.

Крім того, за даними журналіста, сьогодні планується присвоїти значну кількість дострокових генеральських звань групі офіцерів і генералів.

«2 травня указом президента керівництву Держприкордонслужби було присвоєно шість дострокових генеральських звань. Очікується, що у ЗСУ буде проведений ще більш масштабний зорепад», - пише Бутусов.

Відомо, що на початку 2015 року Сирський займав посаду начальника штабу – першого заступника керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Указом президента України №541 від 5 грудня 2016 року Сирському Олександру Станіславовичу, який на той момент був на посаді начальника Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України, присвоєно звання генерал-лейтенанта. Цим же указом звання генерал-лейтенанта було присвоєно Сергію Наєву.

Сергій Наєв з березня 2018 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС України та командир Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.