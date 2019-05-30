Мураєв став кліриком Московської церкви в Україні (фото)



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Мураєв і Новинський на богослужінні в Єрусалимі у Велику Суботу

Мураєв і Новинський прийшли на богослужіння в Єрусалимі у Велику Суботу як іподиякони

Нардеп Євген Мураєв завдяки протекції голови фракції Опозиційний блок у Верховній Раді Вадима Новинського став іподияконом митрополита Бориспільського Антонія (Паканича) Московського патріархату в Україні.

Про це 30 травня написав у Facebook прес-секретар спікера Верховної Ради Андрія Парубія Андрій Ковальов, який опублікував відповідні фото.

«Олігарх Вадим Новинський підтягнув свого друга Євгена Мураєва в іподиякони митрополита Бориспільського Антонія (Паканича) Московського патріархату в Україні. Фото з богослужіння у Єрусалимі у Велику Суботу», - прокоментував Ковальов.

Іподиякон – це клірик, який служить при архієреї під час його священнодій. Зокрема, носить перед ним у зазначених випадках трикирій, дикирій та ріпіди, підстилаючи орлець, омиває йому руки, підносить Чиновник (книгу. - ред.) архієрейського богослужіння, одягає та здійснює деякі інші дії.

Як відомо, напередодні Великодня делегація Української православної церкви Московського патріархату і народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Новинський привезли Благодатний вогонь із Єрусалима.

Раніше повідомлялося, що Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що велика частина українського народу бажає церковного звільнення від Московської церкви.

Нагадаємо, 6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату (фото).