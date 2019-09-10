Новинський обраний членом комітету з реінтеграції Донбасу



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Нардеп Вадим Новинський

Вадим Новинський зазначив, що вважає цей комітет ключовим у діючому складі Верховної Ради

Народний депутат Вадим Новинський увійшов до складу парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. За відповідний проект постанови №2092 проголосували 353 народних депутати, передає «РБК-Україна».

Коментуючи рішення парламенту, Новинський зазначив, що вважає цей комітет ключовим у діючому складі Верховної Ради.

«Тому подав заяву про входження до його складу, так як, на мою думку, питання відновлення миру в Україні, реінтеграції тимчасово окупованих територій – найголовніший для нашої країни. І я не перший рік працюю в цьому напрямку, послідовно виступаючи за досягнення миру на підставі здорового компромісу, що не ущемляє національні інтереси України», - сказав Новинський.

Нардеп упевнений, що від законодавчих ініціатив комітету з реінтеграції Донбасу багато в чому буде залежати майбутнє України.

Нагадаємо, сьогодні, 10 веоресня, у парламенті проголосували за закон про імпічмент президента.