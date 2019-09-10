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    Новинський обраний членом комітету з реінтеграції Донбасу

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    <span>Нардеп Вадим Новинський</span> - Новинський обраний членом комітету з реінтеграції Донбасу
    Нардеп Вадим Новинський

    Вадим Новинський зазначив, що вважає цей комітет ключовим у діючому складі Верховної Ради

    Народний депутат Вадим Новинський увійшов до складу парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. За відповідний проект постанови №2092 проголосували 353 народних депутати, передає «РБК-Україна».

    Коментуючи рішення парламенту, Новинський зазначив, що вважає цей комітет ключовим у діючому складі Верховної Ради.

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    «Тому подав заяву про входження до його складу, так як, на мою думку, питання відновлення миру в Україні, реінтеграції тимчасово окупованих територій – найголовніший для нашої країни. І я не перший рік працюю в цьому напрямку, послідовно виступаючи за досягнення миру на підставі здорового компромісу, що не ущемляє національні інтереси України», - сказав Новинський.

    Нардеп упевнений, що від законодавчих ініціатив комітету з реінтеграції Донбасу багато в чому буде залежати майбутнє України.

    Нагадаємо, сьогодні, 10 веоресня, у парламенті проголосували за закон про імпічмент президента.

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    Крим Донбас Верховна Рада депутат Вадим Новинський
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