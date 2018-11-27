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    Новинський вважає, що Рада об‘єдналася проти диктатури

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    Новинський вважає, що Рада об‘єдналася проти диктатури

    «Ми будемо здійснювати постійний контроль за дотриманням прав і свобод громадян на території десяти областей», - заявив Новинський

    Народний депутат Вадим Новинський висловив подяку фракції «Опозиційного блоку» за голосування проти воєнного стану.

    Про це він написав на своєму Facebook.

    Новинський зазначив, що в парламенті ряд фракцій злагоджено відреагували на «виклик» з боку президентської команди і спільними зусиллями відвели загрозу.

    Тим не менш, на його думку, необхідно бути пильними.

    «Воєнний стан введено в половині країни. В основному це ті області, в яких сильні позиції Української православної церкви. Якщо влада отримає хоч якийсь обнадійливий сигнал з боку Стамбула щодо Томосу, ніщо не може зупинити поплічників режиму в їх бажанні захопити храми і радикальним чином перекроїти конфесійну карту – воєнний стан дає їм таку можливість... Саме тому ми будемо здійснювати постійний контроль за дотриманням прав і свобод громадян на території десяти областей, в яких введено воєнний стан, а також будемо оперативно інформувати міжнародні організації та дипломатичні представництва про факти виявлених порушень», - сказав Новинський.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     Читайте також: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану
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