Новий циклон у Мозамбіку забрав 38 життів



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Близько 35 тис. будинків були зруйновані або пошкоджені

Циклон Кеннет, що обрушився на Мозамбік, вже призвів до загибелі 38 осіб, інформує BBC.

«Циклон обрушився на північний Мозамбік із сильними вітрами до 220 кілометрів на годину пізно ввечері в четвер, спустошивши села і пошкодивши ще тисячі будинків», - йдеться в повідомленні.

Зараз працівники гуманітарних організацій намагаються дістатися до районів, які зазнали найсильнішого удару стихії.

Наголошується, що всього шість тижнів тому циклон Идай спустошив центральну частину країни і залишив сотні загиблих. Тоді у постраждалих від циклону районів Мозамбіку стрімко збільшувалась кількість хворих на холеру.