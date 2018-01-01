Новий голова МЗС Польщі заявив про підтримку європрагнень України

Міністр Чапутович підтвердив прихильність Польщі суверенітету і територіальній цілісності України

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович провів перші телефонні розмови з угорським і українським колегами. Під час розмови з головою української дипломатії Павлом Клімкіним голова МЗС Польщі підтримав європейські прагнення України. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу польського зовнішньополітичного відомства.



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Яцек Чапутович

Міністр Чапутович підтвердив прихильність Польщі суверенітету і територіальній цілісності України

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович провів перші телефонні розмови з угорським і українським колегами. Під час розмови з головою української дипломатії Павлом Клімкіним голова МЗС Польщі підтримав європейські прагнення України. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу польського зовнішньополітичного відомства.

«Міністри закордонних справ обох країн обговорили актуальні питання в польсько-українських відносинах. Міністр Чапутович підтвердив прихильність Польщі суверенітету і територіальній цілісності України і підкреслив, що Польща і надалі підтримуватиме європейські прагнення України», - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що Чапутович висловив надію, що Польща і Україна будуть «оперативно вирішувати проблеми, пов'язані з минулим».

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав свого польського колегу Яцека Чапутовича з призначенням та домовився про зустріч.

Нагадаємо, 9 січня у Польщі оголосили про зміни в уряді – ротації відбулися в дев’яти міністерствах.

Тереза Червінська стала новим міністром фінансів, Яцек Чапутович очолив Міністерство закордонних справ, Йоахім Брудзінський став главою МВС, Маріуш Блащак, який був міністром внутрішніх справ, очолив Міноборони.

Крім того, главою міністерства навколишнього середовища став Генрик Ковальчик, міністром охорони здоров’я Лукаш Шумовський, міністром інвестицій і розвитку Єжи Квечинський, міністром підприємництва і технологій Ядвіга Емілевич, міністром інфраструктури Анджей Адамчик.