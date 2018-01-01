Клімкін заявив, що домовився про зустріч з новим головою МЗС Польщі

Глава МЗС України привітав польського колегу з призначенням

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав свого польського колегу Яцека Чапутовича з призначенням та домовився про зустріч. Про це Клімкін написав на своїй сторінці в Twitter. «Особисто привітав нового польського колегу Я. Чапутовича з призначенням. Домовилися зустрітися ближчим часом. Будемо говорити про зміцнення



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Павло Клімкін

Глава МЗС України привітав польського колегу з призначенням

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав свого польського колегу Яцека Чапутовича з призначенням та домовився про зустріч.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці в Twitter.

«Особисто привітав нового польського колегу Я. Чапутовича з призначенням. Домовилися зустрітися ближчим часом. Будемо говорити про зміцнення стратегічного партнерства, у т. ч. взаємодію в РБ ООН, де польські друзі перейняли естафету членства. Бажаю нам спільних успіхів і перемог», - написав Клімкін.

Раніше новий глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пообіцяв продовжувати зовнішню політику, яку вів його попередник Вітольд Ващиковський.

Нагадаємо, 9 січня у Польщі оголосили про зміни в уряді – ротації відбулися в дев’яти міністерствах.

Тереза Червінська стала новим міністром фінансів, Яцек Чапутович очолив Міністерство закордонних справ, Йоахім Брудзінський став главою МВС, Маріуш Блащак, який був міністром внутрішніх справ, очолив Міноборони.

Крім того, главою міністерства навколишнього середовища став Генрик Ковальчик, міністром охорони здоров’я Лукаш Шумовський, міністром інвестицій і розвитку Єжи Квечинський, міністром підприємництва і технологій Ядвіга Емілевич, міністром інфраструктури Анджей Адамчик.