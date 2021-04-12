Три області України можуть потрапити до «червоної» зони щодо Covid-19
У Донецькій, Полтавській та Черкаській областях перевищено показники щодо захворюваності на коронавірус
Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за захворюваністю на Covid-19. Про це свідчать дані МОЗ.
Донецька, Полтавська та Черкаська області – на межі потрапляння в «червону» зону.
У цих регіонах перевищено відразу два показники – коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізацій. У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% при нормі 20%, рівень госпіталізацій 73,9 при нормі 60. У Полтавській області 20,1% та 81,4 відповідно. У Черкаській області – 22,9% та 92,3%.
«Червоний» рівень встановлюється в тих регіонах, де впродовж трьох днів поспіль перевищені два та більше показника. У Донецькій та Черкаській областях обидва показники перевищені вже як мінімум три дні поспіль, у Полтавській області – два дні.
Зараз в «червоній» зоні перебувають 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
У «помаранчевій» зоні залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
Ще три області «жовті» – Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.
Нагадаємо, за добу 11 квітня 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні. Рівень захворюваності знижується в порівнянні з попередньою добою.
За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19. 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.