Три області України можуть потрапити до «червоної» зони щодо Covid-19

Зараз у «червоній» зоні перебувають 12 регіонів

У Донецькій, Полтавській та Черкаській областях перевищено показники щодо захворюваності на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за захворюваністю на Covid-19. Про це свідчать дані МОЗ.

Донецька, Полтавська та Черкаська області – на межі потрапляння в «червону» зону.

У цих регіонах перевищено відразу два показники – коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізацій. У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% при нормі 20%, рівень госпіталізацій 73,9 при нормі 60. У Полтавській області 20,1% та 81,4 відповідно. У Черкаській області – 22,9% та 92,3%.

«Червоний» рівень встановлюється в тих регіонах, де впродовж трьох днів поспіль перевищені два та більше показника. У Донецькій та Черкаській областях обидва показники перевищені вже як мінімум три дні поспіль, у Полтавській області – два дні.

Зараз в «червоній» зоні перебувають 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У «помаранчевій» зоні залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Ще три області «жовті» – Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.