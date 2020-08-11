МОЗ назвало області, що не готові до послаблення карантину



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Згідно з даними міністерства, поки що не готові до пом’якшення карантину Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області

До послаблення карантину не готові дев'ять областей

В Україні станом на 11 серпня дев'ять областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними міністерства, поки що не готові до пом’якшення карантину Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.

Щодо АР Крим та Севастополя дані відсутні.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 11 серпня зафіксовано 1158 нових випадків коронавірусу, це на 150 випадків більше, ніж учора (1 008). Загалом одужали 44 359, за добу 387 людей (вчора 287), летальних випадків – 1951, за добу - 29 (вчора 25). Всього зафіксовано 83 115 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.