  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Новий парламент Молдови зібрався на перше засідання (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Депутати нового парламенту Молови оберуть віце-спікерів парламенту, Постійне бюро та голів постійних комісій - Новий парламент Молдови зібрався на перше засідання (фото)
    Депутати нового парламенту Молови оберуть віце-спікерів парламенту, Постійне бюро та голів постійних комісій
    Фото: glavcom.ua

    Монобільшість у парламенті отримала партія президентки Молдови Маї Санду

    Новий парламент Молдови зібрався на урочисте засідання Новообраний парламент Республіки Молдова зібрався на перше урочисте засідання, передає кореспондент «Главкому».

    У понеділок, 26 липня, депутати новообраного парламенту Республіки Молдова зібралися на перше засідання, на якому зареєструвався 91 депутат. На засіданні була присутня і президентка Республіки Мая Санду та голова Конституційного суду Домніка Манолє, яка представила звіт, яким результати виборів та визнанні законними та підтверджені мандати депутатів.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Новий парламент Молдови зібрався на перше засідання (фото)
    Новий парламент Молдови зібрався на перше засідання (фото)
    Новий парламент Молдови зібрався на перше засідання (фото)
    Новий парламент Молдови зібрався на перше засідання (фото)

    Таким чином у новому парламенті буде представлений 101 депутат із трьох політичних сил: «Дія та солідарність», блок соціалістів та комуністів ПСРМ-ПКРМ та Партія Шор.

    Під час першого засідання у парламенті головував найстарший депутат – Едуард Смірнов, представник блоку ПСРМ-ПКРМ. Відмітимо, що один із депутатів пропрезидентської партії «Дія та солідарність» 73-річний Оазу Нантой був доставлений у лікарню швидкої допомоги із травмою отриманою внаслідок стрибка з парашутом у Болгарії.

    Нагадаємо, що 11 липня у Молдові пройшли дострокові парламентські вибори після того, як після приходу до влади президентки Маї Санду парламент був розпущений. Пропрезидентська партія «Дія та солідарність» здобула близько 52% підтримки виборців і отримала у парламенті 63 зі 101 мандата.

    Також у новому складі парламенту будуть представлені соціалісти із 23 мандатами та Партія «Шор» - шість мандатів. Як повідомляв «Главком» у п’ятницю, 23 липня, Конституційний суд Молдови визнав законними результати виборів та затвердив мандати обранців.

    Теги: вибори депутат Молдова Конституційний суд партії парламент Майя Санду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новий парламент Молдови зібрався на перше засідання (фото)