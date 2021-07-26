Новий парламент Молдови зібрався на перше засідання (фото)

Монобільшість у парламенті отримала партія президентки Молдови Маї Санду

Новий парламент Молдови зібрався на урочисте засідання Новообраний парламент Республіки Молдова зібрався на перше урочисте засідання, передає кореспондент «Главкому».

У понеділок, 26 липня, депутати новообраного парламенту Республіки Молдова зібралися на перше засідання, на якому зареєструвався 91 депутат. На засіданні була присутня і президентка Республіки Мая Санду та голова Конституційного суду Домніка Манолє, яка представила звіт, яким результати виборів та визнанні законними та підтверджені мандати депутатів.

Таким чином у новому парламенті буде представлений 101 депутат із трьох політичних сил: «Дія та солідарність», блок соціалістів та комуністів ПСРМ-ПКРМ та Партія Шор.

Під час першого засідання у парламенті головував найстарший депутат – Едуард Смірнов, представник блоку ПСРМ-ПКРМ. Відмітимо, що один із депутатів пропрезидентської партії «Дія та солідарність» 73-річний Оазу Нантой був доставлений у лікарню швидкої допомоги із травмою отриманою внаслідок стрибка з парашутом у Болгарії.

Нагадаємо, що 11 липня у Молдові пройшли дострокові парламентські вибори після того, як після приходу до влади президентки Маї Санду парламент був розпущений. Пропрезидентська партія «Дія та солідарність» здобула близько 52% підтримки виборців і отримала у парламенті 63 зі 101 мандата.

Також у новому складі парламенту будуть представлені соціалісти із 23 мандатами та Партія «Шор» - шість мандатів. Як повідомляв «Главком» у п’ятницю, 23 липня, Конституційний суд Молдови визнав законними результати виборів та затвердив мандати обранців.