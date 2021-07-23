Україна готова до «максимальної співпраці» з Молдовою, аби знайти Чауса – МЗС

У МЗС натякнули на «роль третьої сторони» у ситуації, яка прагне «зруйнувати українсько-молдовські відносини»

Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці із Молдовою в справі Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ. Про це «Главкому» повідомили у Міністерстві закордонних справ.

«Наша позиція чітка: всі обставини справи має встановити розслідування по лінії правоохоронних органів. 12 травня Офіс Генерального прокурора України отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи», – йдеться у повідомленні.

У МЗС кажуть, що 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було унеможливлене.

«На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне питання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини чи натомість було завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета – дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та спробувати зруйнувати українсько-молдовські відносини», – вважають у МЗС України.

У відомстві також переконані, що встановлення всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін.

До слова, у в коментарі «Главкому» глава прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Йон Каракуян повідомив, що справу про зникнення українського судді Миколи Чауса буде закрито після того, як встановлять його місцезнаходження.

Як повідомляв «Главком», українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня після того, як він утік з України в сусідню республіку в 2016 році.

Напередодні генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

Також повідомлялося, що до викрадення українського судді-втікача Миколи Чауса причетні 29 співробітників державної охорони Молдови.

Також Василь Нестасе, голова парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса, заявляв, що викрадення колишнього українського судді Чауса є прямим нападом на національну безпеку Республіки Молдова шляхом в'їзду в країну спеціального підрозділу іноземних служб.