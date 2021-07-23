Санду скликала перше засідання нового парламенту Молдови

У новому складі парламенту мандати отримають 101 депутат із трьох партій

Президент Молдови Майя Санду скликає перше засідання нового складу парламенту у понеділок, 26 липня, передає кореспондент «Главком».

«Парламент, обраний 11 липня, збереться 26 липня о 10:00», – зазначено у декреті.

Парламент Молдови збереться на перше засідання 26 липня

Як вже відомо, сьогодні Конституційний суд Молдови визнав законними результати парламентських виборів.

Суд підтвердив, що у новому складі парламенту мандати отримають 101 депутат із трьох партій: «Дія та солідарність», ПКРМ-ПСРМ або БЕКС (електоральний блок комуністів та соціалістів – ред.) та партія «Шор».

Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

Як повідомляв «Главком», одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови, що представила президентка Санду, є політика добросусідства з Румунією та Україною.

Раніше Санду заявила, що новий уряд Молдови почне підготовку до зустрічі з президентом РФ.

Також Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях».

Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.