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    Санду скликала перше засідання нового парламенту Молдови

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    Мая Санду визначилась з датою засідання парламенту Молдови&nbsp; - Санду скликала перше засідання нового парламенту Молдови
    Мая Санду визначилась з датою засідання парламенту Молдови 
    Фото: gov.md

    У новому складі парламенту мандати отримають 101 депутат із трьох партій

    Президент Молдови Майя Санду скликає перше засідання нового складу парламенту у понеділок, 26 липня, передає кореспондент «Главком».

    «Парламент, обраний 11 липня, збереться 26 липня о 10:00», – зазначено у декреті.

    Парламент Молдови збереться на перше засідання 26 липня
    Парламент Молдови збереться на перше засідання 26 липня

    Як вже відомо, сьогодні Конституційний суд Молдови визнав законними результати парламентських виборів.

    Суд підтвердив, що у новому складі парламенту мандати отримають 101 депутат із трьох партій: «Дія та солідарність», ПКРМ-ПСРМ або БЕКС (електоральний блок комуністів та соціалістів – ред.) та партія «Шор».

    Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

    Як повідомляв «Главком», одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови, що представила президентка Санду, є політика добросусідства з Румунією та Україною.

    Раніше Санду заявила, що новий уряд Молдови почне підготовку до зустрічі з президентом РФ.

    Також Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях».

    Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

    До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.

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    Теги: вибори Молдова партії політика президент уряд парламент Майя Санду
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    Санду скликала перше засідання нового парламенту Молдови